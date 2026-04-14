Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira, 14, após ficar "preso" dentro de uma fonte desativada na Praça Jussara, localizada na avenida Chico Júlio, no bairro Estação, em Franca. O animal, um vira-lata de porte médio, não conseguia sair do local.

O chamado foi feito por uma pessoa que percebeu o sofrimento do cachorro. A estrutura, que estava sem água, tinha profundidade de cerca de um metro, o que foi suficiente para impedir a saída do animal devido ao estado em que ele se encontrava.

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o cão visivelmente cansado, que aparentava estar com sede e bastante agitado. O sol incidia diretamente dentro da estrutura, agravando ainda mais a situação do animal.