Um cachorro foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na tarde desta terça-feira, 14, após ficar "preso" dentro de uma fonte desativada na Praça Jussara, localizada na avenida Chico Júlio, no bairro Estação, em Franca. O animal, um vira-lata de porte médio, não conseguia sair do local.
O chamado foi feito por uma pessoa que percebeu o sofrimento do cachorro. A estrutura, que estava sem água, tinha profundidade de cerca de um metro, o que foi suficiente para impedir a saída do animal devido ao estado em que ele se encontrava.
Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram o cão visivelmente cansado, que aparentava estar com sede e bastante agitado. O sol incidia diretamente dentro da estrutura, agravando ainda mais a situação do animal.
No interior da fonte, também foram encontrados alguns pertences, levantando a suspeita de que uma pessoa em situação de rua poderia estar utilizando o espaço como abrigo. No entanto, não foi possível confirmar se o cachorro pertencia a alguém.
Mesmo nervoso, o cão foi retirado com segurança por dois bombeiros, que realizaram o resgate com cautela para evitar que ele se machucasse.
Após a ação, o cachorro foi colocado em segurança e, apesar do susto, estava bem.
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