A Polícia Civil de Franca investiga um disparo de arma de fogo que atingiu um ônibus na madrugada desta terça-feira, 14, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o ônibus trafegava pela rodovia quando foi alvejado. O ônibus pertence à Usina Batatais e transportava trabalhadores no momento do ataque.

Três crimonosos encapuzados teriam tentado interceptar o ônibus nas proximidades do posto “Paineirão”. Ao perceberem a ação suspeita, o motorista acelerou para evitar a abordagem.