A Polícia Civil de Franca investiga um disparo de arma de fogo que atingiu um ônibus na madrugada desta terça-feira, 14, na rodovia Cândido Portinari (SP-334), em Franca.
De acordo com o boletim de ocorrência, o ônibus trafegava pela rodovia quando foi alvejado. O ônibus pertence à Usina Batatais e transportava trabalhadores no momento do ataque.
Três crimonosos encapuzados teriam tentado interceptar o ônibus nas proximidades do posto “Paineirão”. Ao perceberem a ação suspeita, o motorista acelerou para evitar a abordagem.
Em seguida, um dos criminosos efetuou um disparo em direção ao veículo. O tiro atingiu a parte dianteira do ônibus, próximo à cabine do condutor.
Após o ocorrido, o motorista seguiu até a base da Polícia Militar Rodoviária para comunicar o caso.
Apesar do susto, nenhum dos 18 passageiros ficou ferido.
O veículo foi apreendido para perícia e o motorista prestou depoimento. O caso foi registrado na CPJ (Central de Polícia Judiciária).
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