Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um homem ferido na manhã desta terça-feira, 14, na avenida Eliza Verzola Gosuen, próximo à rua Pedro Pucci, no Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca.

De acordo com testemunhas e imagens de câmeras de segurança, uma Honda Titan preta seguia pela faixa da direita na avenida Eliza Verzola Gosuen quando um Chevrolet Corsa, que também trafegava pela via, avançou ao cruzar a esquina. Sem tempo para desviar, a moto atingiu a lateral do veículo.

O motociclista foi atendido e encaminhado para a Santa Casa de Franca. No carro, ninguém ficou ferido.