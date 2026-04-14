14 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Motociclista fica ferido em batida contra carro no Ângela Rosa

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN
Resgate do Corpo de Bombeiros durante o atendimento à vítima do acidente
Resgate do Corpo de Bombeiros durante o atendimento à vítima do acidente

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um homem ferido na manhã desta terça-feira, 14, na avenida Eliza Verzola Gosuen, próximo à rua Pedro Pucci, no Jardim Ângela Rosa, na região Sul de Franca.

De acordo com testemunhas e imagens de câmeras de segurança, uma Honda Titan preta seguia pela faixa da direita na avenida Eliza Verzola Gosuen quando um Chevrolet Corsa, que também trafegava pela via, avançou ao cruzar a esquina. Sem tempo para desviar, a moto atingiu a lateral do veículo.

O motociclista foi atendido e encaminhado para a Santa Casa de Franca. No carro, ninguém ficou ferido.

Com a ajuda das câmeras de segurança, as circunstâncias do acidente irão ser investigadas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários