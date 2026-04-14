O consórcio Ponte Delfinópolis, formado pelas empresas Trena Terraplanagem e Construções SA e Vereda Engenharia Ltda, foi o vencedor do leilão realizado na manhã desta terça-feira, 14, na sede da B3, em São Paulo. A parceria público-privada (PPP) prevê a construção de uma ponte sobre o rio Grande, ligando os municípios de Cássia (MG) e Delfinópolis (MG), a cerca de 80 km de Franca.
A escolha da proposta levou em consideração a combinação entre o menor valor de contraprestação mensal a ser pago pelo poder público e a menor tarifa de pedágio. O consórcio apresentou oferta de R$ 851 mil, com deságio de 15,10% em relação ao valor de referência.
Além do grupo vencedor, apenas outra empresa participou da disputa: a Raff Geração e Comércio de Energia Elétrica.
O projeto faz parte de uma concessão patrocinada que inclui a construção, operação e manutenção da ponte sobre o reservatório da Usina Hidrelétrica Mascarenhas de Moraes. O contrato terá duração de 30 anos, com previsão de investimentos na ordem de R$ 221 milhões.
O leilão contou com a presença do governador de Minas Gerais, Mateus Simões (PSD), além do prefeito de Delfinópolis, Pedro Paulo Pinto (MDB), e outras lideranças políticas.
A obra é uma demanda antiga da população local e deve substituir o atual sistema de travessia por balsas. Com cerca de 1,28 quilômetro de extensão, a ponte vai conectar diretamente os dois municípios e deve facilitar o deslocamento diário de aproximadamente 780 veículos - volume que representa mais da metade do fluxo atual.
A previsão é de que a estrutura seja concluída até o fim de 2029.
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