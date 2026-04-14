O consórcio Ponte Delfinópolis, formado pelas empresas Trena Terraplanagem e Construções SA e Vereda Engenharia Ltda, foi o vencedor do leilão realizado na manhã desta terça-feira, 14, na sede da B3, em São Paulo. A parceria público-privada (PPP) prevê a construção de uma ponte sobre o rio Grande, ligando os municípios de Cássia (MG) e Delfinópolis (MG), a cerca de 80 km de Franca.

A escolha da proposta levou em consideração a combinação entre o menor valor de contraprestação mensal a ser pago pelo poder público e a menor tarifa de pedágio. O consórcio apresentou oferta de R$ 851 mil, com deságio de 15,10% em relação ao valor de referência.

Além do grupo vencedor, apenas outra empresa participou da disputa: a Raff Geração e Comércio de Energia Elétrica.