A Secretaria Municipal de Infraestrutura executou quase 2.100 ordens de serviço de remendo asfáltico entre janeiro e 10 de abril de 2026, em todas as regiões de Franca. A ação busca melhorar as condições de tráfego e atender demandas da população, que pode solicitar o serviço pelo canal TapeZap.

Os pedidos de tapa-buracos podem ser feitos diretamente pelo WhatsApp, pelo número (16) 99999-8480. Para agilizar o atendimento, é necessário informar o endereço completo, incluindo nome da rua, número aproximado, bairro e ponto de referência. O envio de fotos também é recomendado, pois ajuda as equipes a avaliarem a dimensão do problema e a necessidade do reparo.

Nesta terça-feira, 14, equipes atuaram em diferentes pontos da cidade. Os serviços de remendo asfáltico foram realizados nas ruas Prudente de Morais (Cidade Nova), Euzébio Cassiano Costa (Jardim do Éden), Bruno Cilurzo (Vila Rezende), Pedro Silveira (Residencial Júlio D'elia), Lybia Vilela Junqueira (Jardim Paulistano), Santo Gaia e Pedro Siqueira Martins (City Petrópolis), Jeremias Guilherme (Vila Tótoli), Paraná (Jardim Bethânia), Doutor Clemente Segundo Pinho (Santo Agostinho), Emílio Malimpensa (Jardim Santa Efigênia), Almirante Tamandaré (Jardim Dermínio), Ana Custódio Perisse, Alexandre Spereta e Elias Nassif Sobrinho (São Joaquim).