Um motociclista de 30 anos ficou em estado gravíssimo após se envolver em um acidente por volta das 11h30 desta terça-feira, 14, na rodovia Rio Negro e Solimões, na estrada velha que liga Franca a Batatais, na saída do condomínio Villagio San Rafaelo.

Segundo informações apuradas no local, o homem seguia de moto no sentido Franca-Batatais, quando colidiu violentamente na lateral de um carro que realizava conversão para entrar no condomínio.

De acordo com o condutor do veículo, que mora no local, ele trafegava pela rodovia e sinalizou com antecedência que faria a conversão à esquerda para acessar o condomínio. No entanto, a motocicleta que vinha logo atrás não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral do carro com muita força.