Um motociclista de 30 anos ficou em estado gravíssimo após se envolver em um acidente por volta das 11h30 desta terça-feira, 14, na rodovia Rio Negro e Solimões, na estrada velha que liga Franca a Batatais, na saída do condomínio Villagio San Rafaelo.
Segundo informações apuradas no local, o homem seguia de moto no sentido Franca-Batatais, quando colidiu violentamente na lateral de um carro que realizava conversão para entrar no condomínio.
De acordo com o condutor do veículo, que mora no local, ele trafegava pela rodovia e sinalizou com antecedência que faria a conversão à esquerda para acessar o condomínio. No entanto, a motocicleta que vinha logo atrás não conseguiu evitar a colisão e atingiu a lateral do carro com muita força.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado e sofreu ferimentos gravíssimos, com grande perda de sangue ainda no local. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas rapidamente e prestaram os primeiros socorros antes de encaminhar a vítima, em estado crítico, para a Santa Casa de Franca.
A cena do acidente impressionou. O carro ficou bastante danificado e a motocicleta foi destruída, sendo encontrada caída no meio do mato às margens da rodovia. Partes dos veículos ficaram espalhadas pela pista, incluindo vidros e retrovisores.
A perícia técnica foi acionada e realizou os trabalhos no local, registrando imagens e analisando as circunstâncias da colisão para esclarecer a dinâmica do acidente.
O motorista do carro permaneceu no local, colaborou com as autoridades e prestou esclarecimentos sobre o ocorrido. As causas do acidente serão investigadas.
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