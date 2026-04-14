Dez criminosos foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira, 14, em Igarapava, enquanto furtavam fios subterrâneos de uma empresa de telefonia na avenida Dr. Wanderley Ribeiro, no centro da cidade. O grupo, que já vinha atuando desde domingo, 12, utilizava caminhões, carros e até sinalização nas ruas para simular um serviço oficial e enganar a população.

Os suspeitos agiam como se fossem funcionários de uma empresa de telefonia. Para dar aparência de legalidade, eles interditavam vias e utilizavam equipamentos, coletes e estruturas semelhantes às de equipes autorizadas.

A estratégia fazia com que moradores acreditassem que se tratava de um trabalho regular, o que facilitava a ação criminosa, sem levantar suspeitas.