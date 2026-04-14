Dez criminosos foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira, 14, em Igarapava, enquanto furtavam fios subterrâneos de uma empresa de telefonia na avenida Dr. Wanderley Ribeiro, no centro da cidade. O grupo, que já vinha atuando desde domingo, 12, utilizava caminhões, carros e até sinalização nas ruas para simular um serviço oficial e enganar a população.
Os suspeitos agiam como se fossem funcionários de uma empresa de telefonia. Para dar aparência de legalidade, eles interditavam vias e utilizavam equipamentos, coletes e estruturas semelhantes às de equipes autorizadas.
A estratégia fazia com que moradores acreditassem que se tratava de um trabalho regular, o que facilitava a ação criminosa, sem levantar suspeitas.
Na manhã desta terça-feira, os policiais flagraram o grupo no momento em que realizava o furto dos fios. Todos foram detidos e encaminhados à delegacia de Igarapava.
Durante a ação, foram apreendidos um caminhão, uma caminhonete, ferramentas utilizadas no crime e uma grande quantidade de fios.
Um dos detidos informou que parte do grupo estava hospedada em uma pousada na cidade de Uberaba (MG).
Com base na informação, equipes policiais foram até o local e conseguiram prender mais cinco integrantes da quadrilha. No local, também foram apreendidos outro caminhão e mais fios furtados.
O caso segue sob investigação, e os suspeitos permanecem à disposição da Justiça.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.