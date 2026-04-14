O Sesi Franca enfrenta o Brasília nesta terça-feira, 14, às 20h, no ginásio Nilson Nelson, no Distrito Federal, pela última partida da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil).

A equipe francana chega à última rodada da fase regular da competição como líder absoluta, com 31 vitórias e apenas 6 derrotas. Mesmo que tropece nesta terça-feira, não perde o primeiro posto. Isso porque o Pinheiros, segundo colocado, soma 8 derrotas, com o mesmo número de partidas: 37.

O Brasília está na 4ª colocação, com 27 vitórias e 9 derrotas, ainda restando duas partidas para finalizar sua participação na primeira fase do NBB. No primeiro turno, o time paulista venceu o Brasília por 92 a 84, em Franca.