O Sesi Franca enfrenta o Brasília nesta terça-feira, 14, às 20h, no ginásio Nilson Nelson, no Distrito Federal, pela última partida da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil).
A equipe francana chega à última rodada da fase regular da competição como líder absoluta, com 31 vitórias e apenas 6 derrotas. Mesmo que tropece nesta terça-feira, não perde o primeiro posto. Isso porque o Pinheiros, segundo colocado, soma 8 derrotas, com o mesmo número de partidas: 37.
O Brasília está na 4ª colocação, com 27 vitórias e 9 derrotas, ainda restando duas partidas para finalizar sua participação na primeira fase do NBB. No primeiro turno, o time paulista venceu o Brasília por 92 a 84, em Franca.
O técnico do Franca, Helinho Garcia, destacou o desempenho do time nas últimas rodadas, totalizando uma série de nove partidas sem saber o que é perder na competição nacional. A última derrota no NBB foi para o Flamengo, em 19 de fevereiro, no Rio de Janeiro.
Helinho disse que o jogo é importante para aprimorar ainda mais a equipe, que joga em Brasília de olho na Final Four da Champions League. As finais serão disputadas no próximo fim de semana em Buenos Aires, na Argentina. O Franca enfrenta nas semifinais o Nacional, do Uruguai.
“É mais um jogo importante, mais um jogo para a gente estar ganhando crescimento dentro de variações táticas ofensivas e defensivas. Por isso, é foco total naquilo que a gente tem que fazer, buscando o nosso melhor”, disse o treinador.
A equipe viajou completa para Brasília, com todos os jogadores, inclusive o pivô Felício e o ala/armador Zu Júnior, recuperados de lesão. A delegação parte para a Argentina logo após o jogo no Distrito Federal.
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