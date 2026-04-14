A Câmara Municipal de Franca aprovou, em regime de urgência, a retirada do projeto de lei que prevê a criação da Calçada da Fama. A decisão foi tomada na manhã desta terça-feira, 14, durante a sessão ordinária.

O projeto previa a criação de um espaço destinado a homenagear personalidades que se destacaram nas áreas de arte, cultura ou esporte, sejam elas locais, nacionais ou internacionais. O local deve contar com estrelas com os nomes dos homenageados, acompanhadas de um breve histórico de suas contribuições. A proposta também permite a inclusão de moldes de pés ou mãos dessas personalidades.

Pela proposta, que já passou por uma emenda - ou seja, mudança ou acréscimo de informações no texto original -, a chamada “Calçada da Fama” seria instalada em “local público a ser escolhido de acordo com os critérios de conveniência e oportunidade das autoridades competentes”.