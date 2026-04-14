Após ser alvo de críticas públicas do padre Ovídio José Alves de Andrade, a Polícia Militar afirmou nessa segunda-feira, 13, que mantém policiamento de "forma constante e ininterrupta" no Jardim Paulistano II, em Franca - bairro onde a Igreja Sagrado Coração de Jesus acumula cerca de 20 furtos, segundo a própria paróquia.
A manifestação da corporação ocorre em meio à sequência de crimes relatados pelo religioso, que aponta prejuízos recorrentes e sensação de insegurança no entorno da igreja.
Igreja enfrenta série de furtos e prejuízos
Localizada na rua Gilberto de Aguilar, a igreja tem sido alvo frequente de criminosos. De acordo com o padre, os furtos se repetem há meses e envolvem o roubo de fios, materiais de construção, ferramentas e equipamentos utilizados nas obras de reforma.
O cenário tem provocado atrasos constantes. “A gente conserta e eles voltam e furtam de novo. Não estamos dando conta”, afirmou o religioso.
Mesmo com medidas para tentar conter os crimes, como o aluguel de um contêiner para armazenar materiais, os furtos continuaram. Em um dos casos mais recentes, foram levados itens, como fiação, equipamentos de internet e a iluminação da cruz da igreja.
Câmeras flagraram suspeito, mas ninguém foi preso
Imagens de segurança registraram a ação de um suspeito, segundo o responsável pela paróquia. O material foi encaminhado às autoridades, mas até o momento não houve identificação ou prisão.
A repetição dos furtos levou o padre a criticar a segurança pública, classificando a situação como insustentável.
Polícia diz que atua de forma constante no bairro
Em nota, o Comando do 15º Batalhão da Polícia Militar do Interior informou que o policiamento ostensivo é definido com base em análises diárias de dados criminais, com reforço em áreas consideradas mais sensíveis.
Sobre o Jardim Paulistano II, a corporação afirmou que o patrulhamento ocorre de forma constante e ininterrupta. A PM também destacou que prisões por furto vêm sendo realizadas em diferentes pontos da cidade.
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