Após ser alvo de críticas públicas do padre Ovídio José Alves de Andrade, a Polícia Militar afirmou nessa segunda-feira, 13, que mantém policiamento de "forma constante e ininterrupta" no Jardim Paulistano II, em Franca - bairro onde a Igreja Sagrado Coração de Jesus acumula cerca de 20 furtos, segundo a própria paróquia.

A manifestação da corporação ocorre em meio à sequência de crimes relatados pelo religioso, que aponta prejuízos recorrentes e sensação de insegurança no entorno da igreja.

Igreja enfrenta série de furtos e prejuízos

Localizada na rua Gilberto de Aguilar, a igreja tem sido alvo frequente de criminosos. De acordo com o padre, os furtos se repetem há meses e envolvem o roubo de fios, materiais de construção, ferramentas e equipamentos utilizados nas obras de reforma.