A Secretaria Municipal de Saúde recolheu 3,5 toneladas de materiais durante a Operação Contra a Dengue, realizada no último sábado, 11. A ação ocorreu na Vila Tótoli e no Jardim Planalto, em Franca.

O trabalho, feito em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, teve como objetivo eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Entre os itens recolhidos estão latas, garrafas plásticas e de vidro, vasos, baldes e pneus, que foram deixados nas calçadas pelos moradores.

Desde o início da operação, já foram retiradas mais de 36 toneladas de materiais em diversas regiões da cidade. Entre os bairros atendidos estão Palmeiras, Anita, Júlio D’Elia, São José, parte da Vila Santa Cruz, Regina Helena, Higienópolis, Roselândia, Francano, Recantos Elimar I e II, Dourado, Vila Real, Aeroporto 2 e 3, Luíza I e II e Brasilândia 1 e 2, além dos locais atendidos nesta última ação.