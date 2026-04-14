Um homem de 37 anos foi preso na noite dessa segunda-feira, 13, na rua Dois, no bairro Santa Terezinha, em Pedregulho, após ser abordado pela Polícia Militar dirigindo um VW Gol, que apresentava registro anterior por estelionato. Durante a abordagem, os policiais também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, o que resultou na detenção imediata.
Segundo o registro policial, os militares foram acionados via Copom por volta das 20h25 para verificar um carro com três ocupantes que levantava suspeitas na via. No local indicado, os agentes encontraram um VW Gol vermelho, com placas de Mococa, estacionado em frente a uma residência.
Dentro do veículo estavam o condutor, uma mulher conhecida dele e o filho do homem. Questionado, o motorista afirmou que estava no local visitando uma amiga, versão que foi confirmada pela passageira.
Durante a checagem dos dados pessoais, os policiais constataram que havia um mandado de prisão ativo contra o homem, expedido pela Justiça de Uberaba (MG). Diante da situação, ele foi imediatamente detido.
Ao aprofundar a verificação, os policiais também identificaram que o veículo possuía registro anterior relacionado a crime de estelionato, ocorrido em 2024, na cidade de Mococa.
Questionado sobre a procedência do carro, o homem alegou ter comprado o veículo há cerca de uma semana, por meio de um anúncio em rede social, pelo valor de R$ 4,3 mil. Ele afirmou ainda que o automóvel estava com documentação atrasada e que seria utilizado apenas em área rural.
Diante das circunstâncias, a autoridade policial entendeu que havia indícios de receptação, crime que ocorre quando alguém adquire ou mantém um bem que pode ser produto de crime.
O homem recebeu voz de prisão em flagrante e teve seus direitos garantidos. Foi estipulada fiança no valor de R$ 4 mil, que não foi paga até o encerramento da ocorrência.
O carro foi apreendido e encaminhado ao pátio de Franca. Já o homem permaneceu detido, à disposição da Justiça, tanto pelo flagrante quanto pelo cumprimento do mandado de prisão.
A companheira do suspeito compareceu posteriormente à unidade policial e apresentou um comprovante de pagamento do veículo, que deverá ser analisado no decorrer das investigações.
O caso segue sob apuração.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.