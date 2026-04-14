Um homem de 37 anos foi preso na noite dessa segunda-feira, 13, na rua Dois, no bairro Santa Terezinha, em Pedregulho, após ser abordado pela Polícia Militar dirigindo um VW Gol, que apresentava registro anterior por estelionato. Durante a abordagem, os policiais também constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, o que resultou na detenção imediata.

Segundo o registro policial, os militares foram acionados via Copom por volta das 20h25 para verificar um carro com três ocupantes que levantava suspeitas na via. No local indicado, os agentes encontraram um VW Gol vermelho, com placas de Mococa, estacionado em frente a uma residência.

Dentro do veículo estavam o condutor, uma mulher conhecida dele e o filho do homem. Questionado, o motorista afirmou que estava no local visitando uma amiga, versão que foi confirmada pela passageira.