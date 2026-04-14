Um menino de 10 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado na rua Coronel José Reginaldo de Sousa, no bairro Residencial Meirelles, em Franca, na tarde dessa segun-feira, 13. Com o impacto, a criança caiu inconsciente.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a criança teria surgido de forma repentina na via, saindo de trás de um carro estacionado. O motorista que trafegava pelo local não conseguiu frear ou desviar a tempo, resultando no atropelamento.
Com a força do impacto, o menino foi arremessado ao chão e chegou a perder a consciência. Ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo e teve uma fratura na perna.
A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionada e prestou os primeiros atendimentos ainda no local. Após ser estabilizado pela equipe médica, o menino foi encaminhado para a Santa Casa de Franca.
Apesar de já estar consciente no momento do transporte, ele apresentava bastante agitação.
A Polícia Militar também esteve no local para registrar a ocorrência e auxiliar na organização do trânsito. As circunstâncias do acidente serão investigadas para esclarecer todos os detalhes do que aconteceu.
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