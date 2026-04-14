Um menino de 10 anos ficou gravemente ferido após ser atropelado na rua Coronel José Reginaldo de Sousa, no bairro Residencial Meirelles, em Franca, na tarde dessa segun-feira, 13. Com o impacto, a criança caiu inconsciente.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, a criança teria surgido de forma repentina na via, saindo de trás de um carro estacionado. O motorista que trafegava pelo local não conseguiu frear ou desviar a tempo, resultando no atropelamento.

Com a força do impacto, o menino foi arremessado ao chão e chegou a perder a consciência. Ele sofreu diversos ferimentos pelo corpo e teve uma fratura na perna.