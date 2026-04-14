Um sapateiro de 45 anos foi preso em flagrante na noite de domingo, 12, ocorrência na rua Carlos de Campos, no Jardim Aeroporto II, em Franca, após agredir a companheira, uma mulher de 40 anos, e a enteada, uma professora de 22 anos, além de ameaçar atear fogo na residência onde viviam. O caso foi registrado como violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.
De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou após a família retornar de um pesqueiro na cidade, onde haviam passado o dia juntos, comendo e consumindo bebida alcoólica. Já em casa, o homem teria iniciado uma discussão por causa de um chuveiro.
Segundo relato das vítimas, o sapateiro estava embriagado e ficou descontrolado durante a discussão. Em meio ao desentendimento, ele passou a agredir a companheira com socos e puxões de cabelo.
A professora de 22 anos, filha da vítima e enteada do agressor, presenciou a situação e tentou intervir para defender a mãe. Nesse momento, ela também passou a ser alvo das agressões.
Conforme o depoimento, o homem teria dito: “agora é sua vez”, antes de partir para cima da jovem, desferindo tapas, socos e puxões de cabelo. As agressões só pararam após a intervenção da mãe e de vizinhos, que perceberam a situação e foram até o local.
A jovem relatou que, após ser agredida, permaneceu do lado de fora da casa e acionou a Polícia Militar. Ela afirmou ainda temer por sua vida e solicitou medidas protetivas de urgência.
Casa foi molhada com álcool e ameaça de incêndio assustou vizinhos
Após agredir as vítimas, o sapateiro entrou novamente na residência, pegou uma garrafa com álcool e espalhou o líquido pela casa. Segundo a companheira, ele chegou a jogar o produto nela e ameaçou incendiar o imóvel com todos dentro.
A mulher conseguiu conter o agressor momentaneamente e o levou para fora da casa, onde vizinhos já se mobilizavam. O homem foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.
No local, os policiais constataram que o imóvel estava com forte odor de álcool e parte do chão molhado com a substância inflamável.
O agressor foi algemado e conduzido ao Plantão Policial. Durante o atendimento, apresentava arranhões no rosto e sinais de embriaguez. Em depoimento, optou por permanecer em silêncio, alegando apenas que as lesões que possuía teriam sido causadas pelas vítimas.
Uma médica legista confirmou que tanto a companheira quanto a enteada sofreram lesões leves, compatíveis com os relatos apresentados.
A autoridade policial entendeu que havia elementos suficientes para caracterizar os crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. Diante disso, foi decretada a prisão em flagrante do sapateiro.
A fiança não foi concedida, considerando a gravidade do caso e a necessidade de proteção das vítimas, conforme prevê a Lei Maria da Penha.
O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.
Vítimas pedem proteção
As duas vítimas solicitaram medidas protetivas de urgência. A mulher de 40 anos pediu o afastamento do agressor do lar, afirmando temer novas agressões, especialmente após o episódio envolvendo a filha.
Ela relatou ainda que mantinha um relacionamento de quase 20 anos com o homem e que, apesar de desentendimentos antigos, nunca havia presenciado um episódio tão grave quanto o registrado nesta ocorrência.
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