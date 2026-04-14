14 de abril de 2026
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TENTOU ATEAR FOGO

Sapateiro é preso por agredir mulher e enteada em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 3 min
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Laís Bachur/GCN
CPJ de Franca, onde o homem foi apresentado
CPJ de Franca, onde o homem foi apresentado

Um sapateiro de 45 anos foi preso em flagrante na noite de domingo, 12, ocorrência na rua Carlos de Campos, no Jardim Aeroporto II, em Franca, após agredir a companheira, uma mulher de 40 anos, e a enteada, uma professora de 22 anos, além de ameaçar atear fogo na residência onde viviam. O caso foi registrado como violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou após a família retornar de um pesqueiro na cidade, onde haviam passado o dia juntos, comendo e consumindo bebida alcoólica. Já em casa, o homem teria iniciado uma discussão por causa de um chuveiro.

Segundo relato das vítimas, o sapateiro estava embriagado e ficou descontrolado durante a discussão. Em meio ao desentendimento, ele passou a agredir a companheira com socos e puxões de cabelo.

A professora de 22 anos, filha da vítima e enteada do agressor, presenciou a situação e tentou intervir para defender a mãe. Nesse momento, ela também passou a ser alvo das agressões.

Conforme o depoimento, o homem teria dito: “agora é sua vez”, antes de partir para cima da jovem, desferindo tapas, socos e puxões de cabelo. As agressões só pararam após a intervenção da mãe e de vizinhos, que perceberam a situação e foram até o local.

A jovem relatou que, após ser agredida, permaneceu do lado de fora da casa e acionou a Polícia Militar. Ela afirmou ainda temer por sua vida e solicitou medidas protetivas de urgência.

Casa foi molhada com álcool e ameaça de incêndio assustou vizinhos

Após agredir as vítimas, o sapateiro entrou novamente na residência, pegou uma garrafa com álcool e espalhou o líquido pela casa. Segundo a companheira, ele chegou a jogar o produto nela e ameaçou incendiar o imóvel com todos dentro.

A mulher conseguiu conter o agressor momentaneamente e o levou para fora da casa, onde vizinhos já se mobilizavam. O homem foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

No local, os policiais constataram que o imóvel estava com forte odor de álcool e parte do chão molhado com a substância inflamável.

O agressor foi algemado e conduzido ao Plantão Policial. Durante o atendimento, apresentava arranhões no rosto e sinais de embriaguez. Em depoimento, optou por permanecer em silêncio, alegando apenas que as lesões que possuía teriam sido causadas pelas vítimas.

Uma médica legista confirmou que tanto a companheira quanto a enteada sofreram lesões leves, compatíveis com os relatos apresentados.

A autoridade policial entendeu que havia elementos suficientes para caracterizar os crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica. Diante disso, foi decretada a prisão em flagrante do sapateiro.

A fiança não foi concedida, considerando a gravidade do caso e a necessidade de proteção das vítimas, conforme prevê a Lei Maria da Penha.

O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Franca, onde permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia.

Vítimas pedem proteção

As duas vítimas solicitaram medidas protetivas de urgência. A mulher de 40 anos pediu o afastamento do agressor do lar, afirmando temer novas agressões, especialmente após o episódio envolvendo a filha.

Ela relatou ainda que mantinha um relacionamento de quase 20 anos com o homem e que, apesar de desentendimentos antigos, nunca havia presenciado um episódio tão grave quanto o registrado nesta ocorrência.

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