Um sapateiro de 45 anos foi preso em flagrante na noite de domingo, 12, ocorrência na rua Carlos de Campos, no Jardim Aeroporto II, em Franca, após agredir a companheira, uma mulher de 40 anos, e a enteada, uma professora de 22 anos, além de ameaçar atear fogo na residência onde viviam. O caso foi registrado como violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou após a família retornar de um pesqueiro na cidade, onde haviam passado o dia juntos, comendo e consumindo bebida alcoólica. Já em casa, o homem teria iniciado uma discussão por causa de um chuveiro.

Segundo relato das vítimas, o sapateiro estava embriagado e ficou descontrolado durante a discussão. Em meio ao desentendimento, ele passou a agredir a companheira com socos e puxões de cabelo.