Dois temas já conhecidos na Câmara Municipal de Franca voltam à pauta nesta terça-feira, 14: o projeto da “Calçada da Fama” e a proposta que prevê a obrigatoriedade de atendimento presencial em repartições públicas.

As duas matérias, que tiveram a votação adiada no passado, retornam agora para apreciação no plenário.

Calçada da Fama

O projeto de lei, de autoria de Leandro O Patriota (PL), propõe a criação de um espaço para homenagear personalidades que se destacaram nas áreas de arte, cultura e esporte, sejam locais, nacionais e internacionais.