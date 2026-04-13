14 de abril de 2026
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LUTO

Policial penal de Franca morre após sofrer acidente na Portinari

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação
Luto: Clausinei Neto da Silva, de 56 anos
Luto: Clausinei Neto da Silva, de 56 anos

O policial penal Clausinei Neto da Silva, de 56 anos, morreu nesse domingo, 12, após sofrer um acidente de moto ao retornar do trabalho para sua casa em Franca. O sepultamento foi realizado nesta segunda-feira, 13, no Cemitério Santo Agostinho.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo, Clausinei havia saído do plantão no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Jardinópolis, localizado às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), quando sofreu o acidente durante o trajeto de volta para casa.

Ele chegou a ser socorrido e permaneceu internado por dias, mas não resistiu aos ferimentos. O dia e as circunstâncias do acidente não foram informados.

Em nota, o Sindicato dos Policiais Penais lamentou a morte do servidor e prestou solidariedade à família e aos amigos. “Um guerreiro incansável que serviu com honra e coragem. Deixará saudades eternas entre colegas, amigos e familiares”, destacou a entidade.

Clausinei atuava no sistema prisional paulista e era reconhecido por colegas pelo comprometimento com a profissão.

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