O policial penal Clausinei Neto da Silva, de 56 anos, morreu nesse domingo, 12, após sofrer um acidente de moto ao retornar do trabalho para sua casa em Franca. O sepultamento foi realizado nesta segunda-feira, 13, no Cemitério Santo Agostinho.

De acordo com o Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo, Clausinei havia saído do plantão no CPP (Centro de Progressão Penitenciária) de Jardinópolis, localizado às margens da rodovia Cândido Portinari (SP-334), quando sofreu o acidente durante o trajeto de volta para casa.

Ele chegou a ser socorrido e permaneceu internado por dias, mas não resistiu aos ferimentos. O dia e as circunstâncias do acidente não foram informados.