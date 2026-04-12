Uma briga envolvendo empresários durante o show da dupla Henrique & Juliano terminou com uma mulher baleada em Franca, na madrugada deste domingo, 12. A vítima, identificada como Giovanna Abdalla, de 29 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo, no Jardim Santa Lúcia, após uma discussão que teria começado durante o evento.

Segundo informações apuradas pela reportagem, Giovanna é mulher do empresário Marcelo Rossato, organizador do show. O suspeito dos disparos é Rafael Araldi Moreira, funcionário da empresa Q2 Ingressos.

A confusão teve início em um camarote durante a festa. Marcelo Rossato relatou que Rafael Moreira teria se envolvido em uma discussão com outra pessoa e que ele tentou apaziguar a situação. Nesse momento, Rafael teria ofendido Giovanna com xingamentos, ocasionando outra briga. Ele teria sido retirado do local por seguranças.