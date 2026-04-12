Uma briga envolvendo empresários durante o show da dupla Henrique & Juliano terminou com uma mulher baleada em Franca, na madrugada deste domingo, 12. A vítima, identificada como Giovanna Abdalla, de 29 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo, no Jardim Santa Lúcia, após uma discussão que teria começado durante o evento.
Segundo informações apuradas pela reportagem, Giovanna é mulher do empresário Marcelo Rossato, organizador do show. O suspeito dos disparos é Rafael Araldi Moreira, funcionário da empresa Q2 Ingressos.
A confusão teve início em um camarote durante a festa. Marcelo Rossato relatou que Rafael Moreira teria se envolvido em uma discussão com outra pessoa e que ele tentou apaziguar a situação. Nesse momento, Rafael teria ofendido Giovanna com xingamentos, ocasionando outra briga. Ele teria sido retirado do local por seguranças.
Horas depois do término do show, o casal foi até o apartamento do empresário, no bairro Santa Lúcia, para tirar satisfação. Imagens de câmeras de segurança mostram os dois chegando ao local. Nas gravações, Giovanna aparece batendo com um cinto no portão. Em seguida, o suspeito efetua disparos contra o casal, que sai correndo.
Giovanna foi atingida. O projétil atravessou o corpo e ficou alojado no intestino. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital São Joaquim, onde passa por cirurgia. O veículo do casal também foi atingido - um dos disparos acertou o para-brisa.
As imagens ainda indicam que o casal não estava armado no momento da ação.
O autor dos tiros, que possui registro como CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador), foi detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca. O caso ainda está sendo registrado.
Rafael Moreira deve responder por disparo de arma de fogo e lesão corporal, tendo ficado preso em flagrante. A defesa dele disse que irá se manifestará após a conclusão do registro pela Polícia Civil.
Já o casal foi acusado de ameaça e lesão corporal.
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Comentários
4 Comentários
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Pacato Cidadão 11 horas atrásQue da hora... Ameaçam o cara e quer que ele jogue flores
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alexandre cesar lima diniz 15 horas atrásO maior número de homicídios cometidos no Brasil não são oriundos de assaltos ou sequestros, mas cometidos por cidadãos de \"bem\" matando esposas, namoradas, amantes, amigos, vizinhos, brigas de trânsito.
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Jesuino Salgado 15 horas atrásCAC, outro caso de arma de CAC sendo usada de forma totalmente errada e exatamente contrária ao que alegam esses imbecis que se dizem CACs. Agradeça ao bozo e vote no rachadinha filho dele como fazem esses CACs imbecilizados.
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Fabrícia 16 horas atrásQuem procura acha