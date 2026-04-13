O corpo de um turista paulistano que estava desaparecido foi encontrado nesta segunda-feira, 13, na Cachoeira do Zé Carlinhos, na Serra da Canastra, em Delfinópolis (MG). A vítima, Wellington Fonseca Cordeiro, de 45 anos, havia sumido após entrar na água durante um passeio e não retornar nesse domingo, 12.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate foi realizado por uma equipe de Passos (MG), que atuava nas buscas desde o desaparecimento. O corpo foi localizado após dois dias de operação na região.
Após o resgate, o corpo de Wellington foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Passos, onde passará por exames de necropsia. Em seguida, o corpo será levado para o estado de São Paulo, onde morava, para os procedimentos de velório e sepultamento.
Desaparecimento ocorreu durante passeio
O turista visitava a Cachoeira do Zé Carlinhos, situada a cerca de 25 quilômetros do Centro de Delfinópolis, quando entrou na água e desapareceu.
Testemunhas relataram que tudo aconteceu rapidamente. “Entrou na água e, em questão de segundos, já não foi mais visto. Não deu tempo nem do guia pegar a boia”, afirmou uma pessoa que teve contato com o grupo.
As buscas tiveram início logo após o desaparecimento e contaram com quatro militares do Corpo de Bombeiros de Passos. Mergulhadores realizaram varreduras subaquáticas nas proximidades da queda d’água, ponto onde a vítima foi vista pela última vez.
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