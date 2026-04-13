O corpo de um turista paulistano que estava desaparecido foi encontrado nesta segunda-feira, 13, na Cachoeira do Zé Carlinhos, na Serra da Canastra, em Delfinópolis (MG). A vítima, Wellington Fonseca Cordeiro, de 45 anos, havia sumido após entrar na água durante um passeio e não retornar nesse domingo, 12.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate foi realizado por uma equipe de Passos (MG), que atuava nas buscas desde o desaparecimento. O corpo foi localizado após dois dias de operação na região.

Após o resgate, o corpo de Wellington foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Passos, onde passará por exames de necropsia. Em seguida, o corpo será levado para o estado de São Paulo, onde morava, para os procedimentos de velório e sepultamento.

Desaparecimento ocorreu durante passeio