14 de abril de 2026
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CÂNDIDO PORTINARI

Adolescente em moto é apreendido com 40 envelopes de maconha

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Envelopes de maconha apreendidos com adolescente pela Polícia Militar Rodoviária durante fiscalização na rodovia Cândido Portinari
Envelopes de maconha apreendidos com adolescente pela Polícia Militar Rodoviária durante fiscalização na rodovia Cândido Portinari

Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste domingo, 12, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em Brodowski, a 43 km de Franca. A abordagem foi realizada por policiais da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária durante uma operação na rodovia Cândido Portinari (SP-334).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o menor conduzia uma motocicleta Honda POP e estava sozinho no veículo. Durante a abordagem, ele informou ter saído de São Sebastião do Paraíso (MG) com destino a Ribeirão Preto, alegando que havia ido à cidade para comer um lanche e já retornava no momento da fiscalização.

Na busca pessoal, os policiais localizaram 40 envelopes de maconha do tipo “ice” e outras cinco porções da droga, já fracionadas, identificadas e prontas para comercialização.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Ribeirão Preto. O adolescente permaneceu apreendido até o comparecimento de um representante do Conselho Tutelar.

A motocicleta utilizada pelo menor também foi apreendida. O caso foi registrado e segue sob responsabilidade das autoridades competentes.

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