Um adolescente de 17 anos foi apreendido na manhã deste domingo, 12, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas em Brodowski, a 43 km de Franca. A abordagem foi realizada por policiais da 4ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Rodoviária durante uma operação na rodovia Cândido Portinari (SP-334).

De acordo com a Polícia Rodoviária, o menor conduzia uma motocicleta Honda POP e estava sozinho no veículo. Durante a abordagem, ele informou ter saído de São Sebastião do Paraíso (MG) com destino a Ribeirão Preto, alegando que havia ido à cidade para comer um lanche e já retornava no momento da fiscalização.

Na busca pessoal, os policiais localizaram 40 envelopes de maconha do tipo “ice” e outras cinco porções da droga, já fracionadas, identificadas e prontas para comercialização.