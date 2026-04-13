14 de abril de 2026
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INSEGURANÇA

Criminosos furtam loja de eletrônicos e causam prejuízo; ASSISTA

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução
Estilhaços da porta estourada por criminosos caídos no chão após o furto a uma loja de eletrônicos em Guaíra
Estilhaços da porta estourada por criminosos caídos no chão após o furto a uma loja de eletrônicos em Guaíra

Uma loja de eletrônicos foi alvo de criminosos na madrugada desse domingo, 12, em Guaíra. O crime ocorreu na rua 32, no bairro Vila Aparecida, e causou prejuízo estimado em R$ 3 mil. Toda a ação foi filmada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver quando ao menos dois criminosos quebraram a porta de vidro da loja e entraram. Eles permaneceram menos de dois minutos no interior do local, antes de fugirem.

Entre os itens levados estavam um MacBook, um videogame Sony PS4 Slim, um notebook da marca Ideal e um iPhone 8 branco.

Moradores da região encontraram parte dos objetos abandonados e devolveram à proprietária da loja. O iPhone 8 e o MacBook foram recuperados.

Até o fechamento deste texto, nenhum suspeito havia sido identificado ou preso. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

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