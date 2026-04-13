Uma loja de eletrônicos foi alvo de criminosos na madrugada desse domingo, 12, em Guaíra. O crime ocorreu na rua 32, no bairro Vila Aparecida, e causou prejuízo estimado em R$ 3 mil. Toda a ação foi filmada por uma câmera de segurança.

Nas imagens, é possível ver quando ao menos dois criminosos quebraram a porta de vidro da loja e entraram. Eles permaneceram menos de dois minutos no interior do local, antes de fugirem.

Entre os itens levados estavam um MacBook, um videogame Sony PS4 Slim, um notebook da marca Ideal e um iPhone 8 branco.