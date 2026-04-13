A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou nesta segunda-feira, 13, uma nova base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Parque Progresso, na região Sul de Franca. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, ampliando a cobertura e tornando mais ágil o atendimento à população.
Instalada na avenida Reynaldo Chioca, 1.804, a unidade descentralizada conta com uma viatura de suporte básico, preparada para atendimentos de urgência. De acordo com a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a nova base representa um avanço estratégico na organização do serviço.
“Esta unidade representa um avanço significativo no planejamento logístico do serviço, permitindo que as equipes alcancem as vítimas com maior agilidade, fator determinante para o prognóstico em situações de urgência e emergência”, afirmou.
A nova estrutura beneficiará diretamente moradores de bairros da região Sul, incluindo Parque Progresso, jardins Aeroporto I, II, III e IV, Alvorada e Santa Bárbara. A expectativa é de que o tempo de resposta das equipes seja reduzido, aumentando as chances de atendimento eficaz em casos críticos.
Com a inauguração, o município passa a contar com duas bases do Samu. A outra unidade está localizada no Parque dos Pinhais, na região Norte da cidade.
O acionamento do serviço continua sendo feito pelo telefone 192, canal direto para emergências médicas em todo o município.
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