A Secretaria Municipal de Saúde inaugurou nesta segunda-feira, 13, uma nova base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no Parque Progresso, na região Sul de Franca. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, ampliando a cobertura e tornando mais ágil o atendimento à população.

Instalada na avenida Reynaldo Chioca, 1.804, a unidade descentralizada conta com uma viatura de suporte básico, preparada para atendimentos de urgência. De acordo com a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, a nova base representa um avanço estratégico na organização do serviço.

“Esta unidade representa um avanço significativo no planejamento logístico do serviço, permitindo que as equipes alcancem as vítimas com maior agilidade, fator determinante para o prognóstico em situações de urgência e emergência”, afirmou.