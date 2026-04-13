A greve dos professores da rede estadual de São Paulo, realizada nos dias 9 e 10 de abril, terminou com a definição de um calendário contínuo de mobilização contra o Projeto de Lei 1316/2025, que propõe mudanças na estrutura administrativa da educação paulista. A decisão foi tomada em assembleia organizada pela Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), que reuniu cerca de 10 mil docentes na avenida Paulista, em São Paulo (SP).

De acordo com o sindicato, a paralisação atingiu aproximadamente 40% de adesão em todo o estado. A principal reivindicação da categoria é a retirada do projeto enviado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) à Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), além da concessão de reajuste salarial linear, em substituição a bônus e abonos.

Em Franca, a adesão variou entre paralisações totais e parciais ao longo da última quinta-feira, 9, e sexta-feira, 10.