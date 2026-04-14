Uma série de furtos vem assolando o Distrito Industrial, na zona oeste de Franca, deixando empresários e proprietários de barrações e de fabriquetas em alerta, principalmente no período noturno. Nos últimos dias, estabelecimentos foram alvos de bandidos, incluindo três arrombamentos registrados na mesma rua e noite.
Marcelo Facioli, 51 anos, proprietário de uma fabriqueta de formas para calçados, na avenida Severino Tostes Meirelles, foi uma das vítimas. "Eles levaram maquinários, todas as ferramentas, fiação, tanto interna como externa, e ainda conseguiram levar uma moto XL, que era de herança de meu pai, além de peças novas que comprei para meu carro", relatou.
O prejuízo é estimado entre R$ 20 mil e R$ 30 mil. Marcelo pede mais segurança para a região. "Na mesma noite, eles entraram em outros três barracões, um de cosméticos, e levaram a fiação. Conversei com outros donos aqui, 'tá' complicado", disse.
A situação é preocupante, pois a falta de policiamento é evidente, segundo o empresário. "Aqui não tem policiamento. A gente não vê uma viatura da Polícia Militar. No dia cheguei a encontrar dois suspeitos, chamei a polícia, mas ela não veio", reclamou Marcelo, que ainda não conseguiu equipar novamente a fabriqueta.
A insegurança está afetando o negócio e a vida dos proprietários. "O prejuízo foi grande, já estou há pelo menos 10 dias parado e tentando colocar a fábrica em ordem", finalizou Marcelo.
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