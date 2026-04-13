Mais de 30 furtos de celulares foram registrados até este domingo, 12, após um show sertanejo realizado na noite do último sábado, 11, próximo ao shopping de Franca, no Jardim Roselândia. No entanto, o número pode ser ainda maior, já que novos boletins de ocorrência continuam sendo registrados nesta segunda-feira, 13.

Uma das vítimas conversou com o portal GCN/Sampi e relatou a indignação diante da situação. Segundo ela, diversas pessoas foram alvo dos criminosos durante o evento. “Todo mundo que foi furtado está indignado”, afirmou.

A jovem de 23 anos contou que teve dois celulares furtados de dentro da própria bolsa, gerando um prejuízo que ultrapassa R$ 8 mil.