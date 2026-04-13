Mais de 30 furtos de celulares foram registrados até este domingo, 12, após um show sertanejo realizado na noite do último sábado, 11, próximo ao shopping de Franca, no Jardim Roselândia. No entanto, o número pode ser ainda maior, já que novos boletins de ocorrência continuam sendo registrados nesta segunda-feira, 13.
Uma das vítimas conversou com o portal GCN/Sampi e relatou a indignação diante da situação. Segundo ela, diversas pessoas foram alvo dos criminosos durante o evento. “Todo mundo que foi furtado está indignado”, afirmou.
A jovem de 23 anos contou que teve dois celulares furtados de dentro da própria bolsa, gerando um prejuízo que ultrapassa R$ 8 mil.
Ela relatou que estava com a bolsa no camarote, onde guardava o próprio celular e também o de uma amiga. No momento em que foram buscar bebidas, percebeu depois que os aparelhos, um iPhone 13 e um iPhone 15, haviam sido levados. “A gente sempre fica receosa, por ser mulher, ainda mais com celulares desse valor”, disse.
Segundo ela, não foi possível identificar o momento do crime, apenas notou quando os dispositivos já não estavam mais na bolsa. “Só na minha bolsa foram dois celulares. A gente foi até os policiais que estavam do lado de fora do evento, e eles orientaram procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência”.
Ela também destacou o impacto que a perda dos aparelhos causa no dia a dia. “Isso mostra como estamos à mercê do crime. A vida da gente está em um celular: dados, bancos e fotos”.
De acordo com a vítima, o número de pessoas prejudicadas é significativo. “Várias outras pessoas também foram furtadas. Se somarmos todos os aparelhos levados, é muito dinheiro, um valor muito alto. A gente simplesmente vai ter que arcar com o prejuízo”, lamentou.
“Não temos condições de pagarmos tão caro no ingresso e sermos roubados”, completou.
A Polícia informou que os furtos foram registrados e que os casos estão sendo investigados. Caso os aparelhos sejam recuperados, os proprietários serão acionados.
Imagens registradas na delegacia também mostram uma grande quantidade de pessoas reunidas para registrar boletins de ocorrência pelo mesmo tipo de crime após o evento.
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Comentários
1 Comentários
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Yuri 7 horas atrásO próprio ambiente e os seus frequentadores propiciam esse tipo de acontecimentos. Que vai pra lá sabe o nível dos que são vítimas e autores desse tipo de ocorrências. Prenderam o Ramagem na Disneylandia, aqui prendem os celulares. Mas um dia a gente chega lá tbm.