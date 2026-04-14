A semana começou com tempo estável em Franca e deve seguir assim pelos próximos dias. A previsão indica predomínio de sol entre nuvens, temperaturas agradáveis e pouca ou nenhuma chuva, cenário típico do outono, com manhãs mais frescas e aquecimento ao longo da tarde.

De acordo com os dados meteorológicos, não há expectativa de chuva significativa no período, o que favorece atividades ao ar livre e mantém o clima seco na maior parte da semana.

Calor moderado à tarde e manhãs frescas

Nesta terça-feira, 14, haverá predomínio de sol e leve elevação nas temperaturas, que devem oscilar entre 16°C e 27°C.