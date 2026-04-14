14 de abril de 2026
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PREVISÃO

Tempo firme predomina e semana terá tardes mais quentes em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Leonardo de Oliveira/GCN
Tarde francana, vista da zona oeste de Franca
Tarde francana, vista da zona oeste de Franca

A semana começou com tempo estável em Franca e deve seguir assim pelos próximos dias. A previsão indica predomínio de sol entre nuvens, temperaturas agradáveis e pouca ou nenhuma chuva, cenário típico do outono, com manhãs mais frescas e aquecimento ao longo da tarde.

De acordo com os dados meteorológicos, não há expectativa de chuva significativa no período, o que favorece atividades ao ar livre e mantém o clima seco na maior parte da semana.

Calor moderado à tarde e manhãs frescas

Nesta terça-feira, 14, haverá predomínio de sol e leve elevação nas temperaturas, que devem oscilar entre 16°C e 27°C.

A quarta-feira, 15, segue com tempo estável, variação de nuvens e máximas na casa dos 28°C. Durante a tarde, a umidade relativa do ar pode apresentar queda.

Na quinta-feira, 16, o dia será de sol com algumas nuvens e clima seco. As temperaturas devem variar entre 15°C e 28°C, mantendo o padrão dos dias anteriores.

Já na sexta-feira, 17, há previsão de leve aquecimento, com máxima em 29°C e mínima de 15°C. O tempo segue firme e sem chuva.

Fim de semana com calor e mais nuvens

No sábado, 18, o sol aparece entre nuvens e as temperaturas sobem ainda mais, variando entre 17°C e 30°C, sem previsão de chuva significativa.

O domingo, 19, deve ter maior presença de nebulosidade, mas as temperaturas seguem entre 17°C e 30°C. Não há expectativa de acumulados de chuva.

Tendência

Ao longo da semana, Franca deve registrar tardes mais quentes e manhãs amenas, com predomínio de tempo seco. A condição exige atenção com a hidratação e com a baixa umidade do ar, especialmente nos períodos mais quentes do dia.

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