A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 341 barras de maconha na rodovia MG-050, em Passos (MG), na madrugada do último sábado, 11. A carga está avaliada em cerca de R$ 700 mil. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após tentar fugir de uma abordagem policial.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam fiscalização na rodovia quando deram ordem de parada a um veículo que seguia no sentido de Belo Horizonte. O condutor desobedeceu e iniciou fuga, sendo perseguido por aproximadamente 10 quilômetros.

Durante a tentativa de escapar, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu o carro às margens da pista. Na vistoria, os policiais localizaram a droga no porta-malas do veículo.