14 de abril de 2026
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MG-050

PRF apreende 341 barras de maconha em Passos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar Rodoviária
Polícia Militar Rodoviária apreende 341 barras de maconha na MG-050 em Passos
Polícia Militar Rodoviária apreende 341 barras de maconha na MG-050 em Passos

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu 341 barras de maconha na rodovia MG-050, em Passos (MG), na madrugada do último sábado, 11. A carga está avaliada em cerca de R$ 700 mil. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas, após tentar fugir de uma abordagem policial.

De acordo com a corporação, os policiais realizavam fiscalização na rodovia quando deram ordem de parada a um veículo que seguia no sentido de Belo Horizonte. O condutor desobedeceu e iniciou fuga, sendo perseguido por aproximadamente 10 quilômetros.

Durante a tentativa de escapar, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu o carro às margens da pista. Na vistoria, os policiais localizaram a droga no porta-malas do veículo.

Ainda segundo a polícia, o automóvel utilizado no transporte havia sido roubado no estado do Rio de Janeiro. O suspeito informou que recebeu o carro já carregado com a droga em Ribeirão Preto e que ganharia R$ 5 mil para levá-lo até a capital mineira.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde permaneceu à disposição da Justiça. A droga e o veículo foram apreendidos.

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