Um caminhoneiro de 26 anos, natural de Franca, morreu após um grave acidente nessa sexta-feira, 10, na BA-463, em São Desidério, no oeste da Bahia.
Gabriel Mendes Veronez dirigia o caminhão quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, capotou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Com o impacto, o motorista ficou preso nas ferragens.
De acordo com o Cicom (Centro Integrado de Comunicações), equipes do 27º Batalhão de Bombeiros Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência.
Apesar do rápido atendimento das equipes de resgate, Gabriel não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.
Após a realização da perícia, o DPT (Departamento de Polícia Técnica) providenciou a remoção do corpo, que foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Barreiras (BA).
Nas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens e se despediram do caminhoneiro.
“Meu ex-genro, meu coração não acredita. Perder outro filho… Eu te amo muito. Que tristeza, meu Deus! Não acredito. Como minha netinha vai superar isso? Gabriel, descansa em Jesus. Sei que você vai rever o Júnior, melhores amigos. Um beijo grande para vocês dois. Fica a saudade e o luto. Sandra, que Jesus e Santa Rita te abençoem e te coloquem no colo d’Ele", lamentou Oriphinha Galvão, nas redes sociais.
Até a última atualização desta reportagem, não havia informações confirmadas sobre o velório e o sepultamento. Em sua página no Facebook, Gabriel informava que morava em Uberlândia (MG).
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