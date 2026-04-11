Um caminhoneiro de 26 anos, natural de Franca, morreu após um grave acidente nessa sexta-feira, 10, na BA-463, em São Desidério, no oeste da Bahia.

Gabriel Mendes Veronez dirigia o caminhão quando, por motivos a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção, capotou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Com o impacto, o motorista ficou preso nas ferragens.

De acordo com o Cicom (Centro Integrado de Comunicações), equipes do 27º Batalhão de Bombeiros Militar e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas para atender a ocorrência.