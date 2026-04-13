Um homem procurado pela Justiça por violência doméstica foi preso na manhã desta segunda-feira, 13, durante patrulhamento da Polícia Militar na vicinal Elíphio Peres Quireza, em Jeriquara. A abordagem ocorreu nas proximidades de um posto de combustíveis, após o indivíduo ser flagrado em atitude suspeita.
De acordo com a PM, durante a revista pessoal, foram encontradas porções de maconha com o suspeito, que alegou ser usuário.
Na sequência, os policiais realizaram consulta criminal e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele, pelo crime de lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha.
Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado ao Plantão Policial de Jeriquara, onde permaneceu à disposição da Justiça.
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Comentários
1 Comentários
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José Ribamar 9 horas atrásCom drogas?! Nem 25g era.