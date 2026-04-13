Um casal teve dois carros danificados após um motorista colidir contra veículos estacionados e fugir do local sem prestar esclarecimentos, na Vila Santa Terezinha, em Franca. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 13.

Segundo informações das vítimas, os dois carros ficam estacionados na rua Joaquim Cândido Guillobel, e foram atingidos por outro veículo que fugiu do local. Um Ford Ka preto sofreu danos significativos na traseira e na parte frontal. Já o outro veículo do casal, um Fiat Palio azul, que estava estacionado à frente do Ka, foi atingido após o impacto e acabou sendo arremessado, atravessando a rua e parando sobre a calçada do outro lado.

A suspeita é de que o veículo causador da colisão tenha atingido inicialmente o Ford Ka, que foi impulsionado contra o Palio, provocando o deslocamento violento do segundo carro.