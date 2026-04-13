Um casal teve dois carros danificados após um motorista colidir contra veículos estacionados e fugir do local sem prestar esclarecimentos, na Vila Santa Terezinha, em Franca. O caso foi registrado na madrugada desta segunda-feira, 13.
Segundo informações das vítimas, os dois carros ficam estacionados na rua Joaquim Cândido Guillobel, e foram atingidos por outro veículo que fugiu do local. Um Ford Ka preto sofreu danos significativos na traseira e na parte frontal. Já o outro veículo do casal, um Fiat Palio azul, que estava estacionado à frente do Ka, foi atingido após o impacto e acabou sendo arremessado, atravessando a rua e parando sobre a calçada do outro lado.
A suspeita é de que o veículo causador da colisão tenha atingido inicialmente o Ford Ka, que foi impulsionado contra o Palio, provocando o deslocamento violento do segundo carro.
A proprietária relatou que uma vizinha ouviu um forte barulho por volta de 0h30, mas os danos só foram constatados por volta das 6h, quando o casal saiu para trabalhar.
O motorista responsável pela batida fugiu do local e, até o momento, não foi identificado. Um boletim de ocorrência foi registrado e o caso deve ser investigado.
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Comentários
1 Comentários
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Carlos Henrique domingos 8 horas atrásEu sei que uma pessoa de Itaú de Minas gerais . Bateu seu carro em franca SP, e fugiu pra sua casa em ITAÚ Minas gerais, ela é uma mulher que trabalha numa escola ela é professora. O carro dela é preto senda grande e agora hoje não tá mais na garagem tá com um carro branco.