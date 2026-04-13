Um grave acidente registrado na tarde deste domingo, na avenida Presidente Vargas, no bairro Cidade Nova, em Franca, foi flagrado por câmeras de segurança da Prefeitura e revela o exato momento da colisão que deixou um motociclista, de 23 anos, gravemente ferido. O portal GCN/Sampi teve acesso às imagens nesta segunda-feira, 13, que mostram com clareza o impacto.
As imagens revelam que o condutor de um Ford Escort realizou uma conversão proibida em alta velocidade em frente a um posto de combustível. No local, motoristas que seguem no sentido Centro não têm permissão para retornar em direção ao bairro.
Durante a manobra irregular, o carro acabou atingindo em cheio um motociclista que trafegava corretamente pela via. Com a força do impacto, a vítima foi violentamente arremessada ao chão, enquanto o veículo chegou a rodar na pista.
O motociclista sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrido e encaminhado à Santa Casa.
Segundo informações da polícia, o motorista do Escort se recusou a realizar o teste do bafômetro, mas exames médicos confirmaram a ingestão de álcool. Ele foi ouvido e liberado.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.
Comentários
1 Comentários
-
Benedito Carlos Rodrigues 10 horas atrásNossa rigorosa lei seca. Causou acidente foi ouvido e liberado.