A Comunidade Tenda celebrou seus 25 anos de fundação com a tradicional Festa dos Tabernáculos, realizada nesse fim de semana - no sábado, 11, e no domingo, 12 -, no Villa Eventos, em Franca. O encontro reuniu famílias e membros de cidades onde o movimento está presente.
Participaram integrantes vindos de Araraquara (SP), Ibitinga (SP), Itirapina (SP), Jaú (SP), Matão (SP), Ourinhos (SP), Santa Rosa do Viterbo (SP), São Carlos (SP), São Sebastião do Paraíso (MG) e Tabatinga (SP). Além dessas cidades, a comunidade também está presente em paróquias de Franca, reunindo as famílias semanalmente ao longo de todo o ano.
Segundo a organização, o evento contou com a presença de mais de 2.500 pessoas, incluindo cerca de 600 crianças e jovens. A programação incluiu pregações de padres, além de palestras dos fundadores e testemunhos.
A comunidade foi fundada por Carlos César (Káka) e Elisabete Comparini Arcolino (Bete) em 2001. Inicialmente, as atividades aconteciam na Escola Hallel, mas, com o crescimento, passaram a ser realizadas na Paróquia Menino Jesus de Praga.
Segundo Bete, atualmente o Tenda está presente em 12 paróquias em Franca e deve chegar à 13ª ainda neste ano, na Paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Bete também destacou que a Festa dos Tabernáculos acontece em intervalos de dois a três anos e tem como principal objetivo reunir todos os membros da comunidade. Neste ano, o evento ganhou um significado ainda mais especial por marcar o jubileu de 25 anos e a aprovação do regimento interno da Tenda pela Diocese de Franca.
Durante o evento, também foram apresentados testemunhos de fiéis de Franca, Ourinhos e Ibitinga, que relataram experiências de fé e superação, principalmente em momentos relacionados à saúde.
A Comunidade Tenda é um movimento da Igreja Católica, ligado à Diocese de Franca e associado à Escola Hallel. Seu carisma é “Ser Família em Comunhão com Deus e com o Próximo”, atuando em unidade com a Igreja e sob orientação do bispo diocesano, Dom Paulo Roberto Beloto, e do diretor espiritual, padre Célio Adriano Cintra.
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