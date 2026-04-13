A Comunidade Tenda celebrou seus 25 anos de fundação com a tradicional Festa dos Tabernáculos, realizada nesse fim de semana - no sábado, 11, e no domingo, 12 -, no Villa Eventos, em Franca. O encontro reuniu famílias e membros de cidades onde o movimento está presente.

Participaram integrantes vindos de Araraquara (SP), Ibitinga (SP), Itirapina (SP), Jaú (SP), Matão (SP), Ourinhos (SP), Santa Rosa do Viterbo (SP), São Carlos (SP), São Sebastião do Paraíso (MG) e Tabatinga (SP). Além dessas cidades, a comunidade também está presente em paróquias de Franca, reunindo as famílias semanalmente ao longo de todo o ano.

Segundo a organização, o evento contou com a presença de mais de 2.500 pessoas, incluindo cerca de 600 crianças e jovens. A programação incluiu pregações de padres, além de palestras dos fundadores e testemunhos.