Um dia que poderia ter destruído sonhos, com um incêndio em um bar de Franca, ganhou um capítulo de solidariedade e gestos que emocionam. O estabelecimento Bar’Budus foi consumido por um incêndio em fevereiro deste ano e foi reinaugurado no final de março. Isso foi possível graças à colaboração de amigos, familiares e, principalmente, por clientes.
O proprietário, Felipe Eduardo Silva Barbosa, 38 anos, casado e sem filhos, conta que a ajuda veio através de uma vakinha, doações de materiais para a nova obra, geladeiras, freezer e outros equipamentos fundamentais para a reabertura do bar.
Felipe disse que ficou sabendo do incêndio em seu estabelecimento pelo celular de sua mulher, já que ele desliga o seu aparelho para poder descansar após o trabalho que vai até tarde da noite.
"Eu recebi a notícia do meu pai ligando no celular da minha esposa. Assim que eu acordei, a gente levantou desesperado, saiu de casa que eu liguei a internet do meu celular, tinha mais de 130 mensagens aqui de amigos, com os clientes, mandando vídeo, foto, falando que o bar tinha pegado fogo."
Felipe conta que se impressionou com as imagens das chamas do incêndio que circulavam nas redes sociais, entrando em desespero. Quando chegou ao local, os Bombeiros já estavam combatendo o incêndio.
Segundo ele, o fogo havia consumido a parte do trailer inteiro e 75% do salão, além de quase 90% dos materiais. "Foi desesperador, porque é a única fonte de renda nossa”, conta Felipe, que tem como sócio o irmão Gabriel Félix.
Mas foi justamente nesse momento de desespero que a solidariedade falou mais alto. No período em que o local passou pela reforma, os proprietários trabalhavam de domingo a domingo até deixar o estabelecimento em condições de receber os clientes.
“A ajuda veio de todos os lados. Graças a Deus, à nossa família, amigos, nós contamos com a ajuda de muita gente... Amigos, familiares e até desconhecidos se mobilizaram para ajudar a limpar, tirar entulho e reconstruir o bar.”
Apesar da colaboração, Felipe conta que o dinheiro da vakinha foi essencial para pagar algumas despesas, recomeçando tudo do zero. Ele revela que ficou impressionado com a solidariedade das pessoas.
“Nós tivemos que começar do zero, nós perdemos todo o material e tivemos que comprar tudo de novo. Nós ganhamos geladeiras, freezer, muitas empresas doaram equipamentos, realizaram serviços. O pessoal ajudou bastante, empresas de conhecidos, amigos nossos, amigos dos nossos pais.”
Agora com o estabelecimento reinaugurado, Felipe revela que criou um espaço no bar com os nomes de alguns amigos e colaboradores que ajudaram de alguma forma para que o bar voltasse a funcionar. "Nós fizemos uma homenagem pequena."
Felipe destaca que a ajuda não se resume ao lado financeiro e sim uma ação movida por sentimentos. “O Bar'Budus se tornou uma família. Não é só um simples bar. Graças a Deus, família e muitos amigos e clientes voltamos mais fortes e podemos fazer o que mais gostamos.”
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