Um dia que poderia ter destruído sonhos, com um incêndio em um bar de Franca, ganhou um capítulo de solidariedade e gestos que emocionam. O estabelecimento Bar’Budus foi consumido por um incêndio em fevereiro deste ano e foi reinaugurado no final de março. Isso foi possível graças à colaboração de amigos, familiares e, principalmente, por clientes.

O proprietário, Felipe Eduardo Silva Barbosa, 38 anos, casado e sem filhos, conta que a ajuda veio através de uma vakinha, doações de materiais para a nova obra, geladeiras, freezer e outros equipamentos fundamentais para a reabertura do bar.

Felipe disse que ficou sabendo do incêndio em seu estabelecimento pelo celular de sua mulher, já que ele desliga o seu aparelho para poder descansar após o trabalho que vai até tarde da noite.