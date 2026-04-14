Em um ano que o calendário marca 12 feriados nacionais, muitos trabalhadores já se preparam para mais um feriadão, em comemoração ao Dia de Tiradentes, na próxima terça-feira, 21. Devido à data, a Prefeitura de Franca decretou "ponte", suspendendo o expediente nas repartições públicas municipais na segunda-feira, 20.
De acordo com o decreto municipal publicado sábado, 11, no Diário Municipal do Município, a jornada não cumprida deverá ser compensada de 30 a 60 minutos por dia.
A Prefeitura informou que na segunda e terça-feira os serviços de urgência e emergência funcionarão, como os prontos-socorros (adulto e infantil), UPAs (Unidade de Pronto-Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).
Os serviços de coleta de lixo domiciliar e seletiva serão realizados normalmente. A Guarda Civil Municipal atenderá em regime de plantão.
Parques
Os parques de lazer da cidade - Caxambu, Trabalhadores, Complexo Poliesportivo e "Fernando Costa" - funcionarão normalmente no fim de semana. Na segunda-feira, estarão abertos das 6 às 21h e na terça-feira, das 6 às 20h. O Jardim Zoobotânico também abrirá no feriadão prolongado, das 7h30 às 17h.
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