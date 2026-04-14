Em um ano que o calendário marca 12 feriados nacionais, muitos trabalhadores já se preparam para mais um feriadão, em comemoração ao Dia de Tiradentes, na próxima terça-feira, 21. Devido à data, a Prefeitura de Franca decretou "ponte", suspendendo o expediente nas repartições públicas municipais na segunda-feira, 20.

De acordo com o decreto municipal publicado sábado, 11, no Diário Municipal do Município, a jornada não cumprida deverá ser compensada de 30 a 60 minutos por dia.

A Prefeitura informou que na segunda e terça-feira os serviços de urgência e emergência funcionarão, como os prontos-socorros (adulto e infantil), UPAs (Unidade de Pronto-Atendimento) dos Jardins Aeroporto e Anita e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).