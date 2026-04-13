O depósito de uma papelaria desabou na noite deste domingo, 12, por volta das 23h40, na rua Jorge Cheade, na região central de Franca, causando um forte estrondo e assustando moradores próximos. Apesar do impacto e dos grandes danos, ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos de vizinhos, foi possível ouvir um barulho intenso, seguido por um leve tremor. No momento, porém, os moradores não imaginaram a gravidade da situação. Alguns chegaram a acreditar que o ruído poderia ter sido provocado por gatos que costumam circular pelos telhados das residências próximas.

A real dimensão do ocorrido só foi percebida na manhã desta segunda-feira, 13, quando moradores saíram de casa e se depararam com o depósito completamente destruído. A estrutura ficava em frente a uma residência e parte do muro acabou espalhada pela via, dificultando a passagem de veículos.