A escassez de profissionais qualificados já foi apontada como o maior risco para o crescimento dos negócios no setor de varejo por um estudo que reuniu opiniões de quase 5 mil líderes empresariais em mais de 100 países, incluindo o Brasil. Conduzida pela rede global de firmas de serviços profissionais PwC, a pesquisa comprova um cenário conhecido também pelos empreendedores de Franca: vagas são abertas, demandam muito tempo para serem preenchidas e, nem sempre, com a qualidade desejada.

Atenta a esta demanda, a ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) amplia seu portifólio de qualificações com o lançamento de Cursos Profissionalizantes. A partir de agora, pessoas que desejam aprender uma profissão ou se preparar ainda mais para o mercado de trabalho a curto prazo poderão contar com a entidade, que há mais de 80 anos trabalha pelo fortalecimento do empreendedorismo e capital humano local.

“Com esta iniciativa, a ACIF se consolida e atualiza sua trajetória na promoção do desenvolvimento profissional”, afirma a coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da ACIF, Danila Sartório. “Ao longo de décadas, a entidade vem realizando palestras, treinamentos e ações inovadoras, como videotecas com conteúdo de formação, que já antecipava o ensino a distância. Essa experiência garante não só legitimidade, mas também conhecimento prático das necessidades do empresariado e dos profissionais de Franca”, conclui.

Inscrições abertas

Os cursos profissionalizantes da ACIF terão carga horária mínima de 40h, certificação validada e alta qualidade, aliando conhecimento teórico a atividades práticas. As inscrições estão abertas para duas qualificações e os interessados devem entrar em contato pelo telefone (16) 9 9187-6239.

Confira os cursos disponíveis:

Atendimento – foco no setor gastronômico

Curso presencial com 40 horas de duração, distribuídas em 10 encontros, que prepara o aluno para atuar com excelência no atendimento no setor gastronômico. Combina teoria e prática, incluindo simulações reais e vivências em ambiente profissional, proporcionando uma formação alinhada às demandas do mercado. Aulas às terças e quartas, das 14h às 18h, com início em 26 de maio.

Formação Avançada em Mercado Livre e Shopee

Curso completo para quem deseja começar a vender online do zero até a primeira venda, com foco nas plataformas Mercado Livre e Shopee. Ao longo de 12 encontros, o aluno aprenderá estratégias práticas de cadastro, divulgação e vendas, desenvolvendo habilidades essenciais para atuar no comércio digital. Aulas às segundas e quartas, das 19h às 22h, com início em 18 de maio.

Serviço

Cursos Profissionalizantes ACIF

Inscrições abertas para atendimento do setor gastronômico e formação avançada em Mercado Livre e Shopee.

Contato: (16) 9 9187-6239