As buscas por um turista desaparecido em uma cachoeira em Delfinópolis (MG) entraram nesta segunda-feira, 13, no segundo dia consecutivo. Quatro militares do Corpo de Bombeiros de Passos (MG) atuam na operação, concentrando esforços na região onde o homem foi visto pela última vez.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o turista seria do estado de São Paulo e visitava a Cachoeira do Zé Carlinhos, localizada a cerca de 25 quilômetros do centro de Delfinópolis, quando entrou na água e acabou desaparecendo.

Testemunhas relataram que tudo aconteceu de forma muito rápida. “Entrou na água e, em questão de segundos, já não foi mais visto. Não deu tempo nem do guia pegar a boia”, afirmou uma pessoa que teve contato com o grupo.