As buscas por um turista desaparecido em uma cachoeira em Delfinópolis (MG) entraram nesta segunda-feira, 13, no segundo dia consecutivo. Quatro militares do Corpo de Bombeiros de Passos (MG) atuam na operação, concentrando esforços na região onde o homem foi visto pela última vez.
De acordo com as informações apuradas pela reportagem, o turista seria do estado de São Paulo e visitava a Cachoeira do Zé Carlinhos, localizada a cerca de 25 quilômetros do centro de Delfinópolis, quando entrou na água e acabou desaparecendo.
Testemunhas relataram que tudo aconteceu de forma muito rápida. “Entrou na água e, em questão de segundos, já não foi mais visto. Não deu tempo nem do guia pegar a boia”, afirmou uma pessoa que teve contato com o grupo.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a principal hipótese é de afogamento. As equipes acreditam que o corpo possa estar nas proximidades da queda d’água, ponto onde as buscas estão concentradas neste momento. Mergulhadores realizam varreduras subaquáticas e, caso a vítima não seja localizada, a área de buscas deverá ser ampliada ao longo do curso do rio.
A identidade do turista ainda não foi divulgada oficialmente.
Delfinópolis está localizada na região da Serra da Canastra, área conhecida pelo forte potencial turístico, com diversas cachoeiras, trilhas e paisagens naturais que atraem visitantes de várias partes do país. Apesar da beleza, especialistas alertam para os riscos em ambientes naturais, especialmente durante atividades aquáticas, reforçando a importância do acompanhamento de guias e do uso de equipamentos de segurança.
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