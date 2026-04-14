O Centro Paula Souza lançou uma incubadora virtual com o objetivo de estimular a criação, o desenvolvimento e a consolidação de startups e empresas inovadoras em todo o Estado de São Paulo. A iniciativa, coordenada pela Assessoria de Inovação Tecnológica (Inova CPS), busca ampliar o acesso de alunos, ex-alunos, docentes, servidores e da população em geral ao ecossistema empreendedor por meio de uma plataforma totalmente digital.

Gratuito, o programa oferece suporte técnico, gerencial e estratégico aos participantes. Entre os recursos disponíveis estão trilhas de capacitação, ferramentas de gestão de projetos, acompanhamento de desempenho, mentorias especializadas e ações de networking.

A proposta do modelo virtual é democratizar o acesso, permitindo que empreendedores de diferentes regiões participem sem a necessidade de deslocamento, com acesso padronizado aos conteúdos e serviços oferecidos.

Modalidades e vagas