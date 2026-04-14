O Centro Paula Souza lançou uma incubadora virtual com o objetivo de estimular a criação, o desenvolvimento e a consolidação de startups e empresas inovadoras em todo o Estado de São Paulo. A iniciativa, coordenada pela Assessoria de Inovação Tecnológica (Inova CPS), busca ampliar o acesso de alunos, ex-alunos, docentes, servidores e da população em geral ao ecossistema empreendedor por meio de uma plataforma totalmente digital.
Gratuito, o programa oferece suporte técnico, gerencial e estratégico aos participantes. Entre os recursos disponíveis estão trilhas de capacitação, ferramentas de gestão de projetos, acompanhamento de desempenho, mentorias especializadas e ações de networking.
A proposta do modelo virtual é democratizar o acesso, permitindo que empreendedores de diferentes regiões participem sem a necessidade de deslocamento, com acesso padronizado aos conteúdos e serviços oferecidos.
Modalidades e vagas
Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas, divididas igualmente entre duas modalidades: pré-incubação e incubação. A classificação dos projetos será feita pela equipe avaliadora, com base no estágio de desenvolvimento da solução, modelo de negócio e maturidade tecnológica, sem necessidade de escolha prévia por parte do candidato.
A pré-incubação, com duração de até 12 meses, é voltada a ideias em fase inicial. Nessa etapa, os participantes irão validar problemas e soluções, estruturar o modelo de negócio e desenvolver protótipos. O processo será dividido em fases, com foco em testes, ajustes e consolidação das bases do empreendimento.
Já a incubação terá duração de até 24 meses e será destinada a startups em estágio mais avançado, que já possuem soluções estruturadas e buscam crescimento no mercado. O programa inclui etapas como Tração, Growth e Scale-up, voltadas ao desenvolvimento do produto, validação comercial e expansão do negócio.
Inscrições
As inscrições estão abertas até o dia 19 de abril. Para participar, os interessados devem preencher um formulário e enviar documentos como resumo executivo, modelo de negócio, declaração de originalidade e um vídeo de apresentação do projeto. As inscrições podem ser realizadas neste link.
O resultado final da seleção está previsto para 18 de maio, com início das atividades marcado para o dia 25 do mesmo mês.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.