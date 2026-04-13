Um motorista perdeu o controle da direção do veículo e derrubou um poste de energia na avenida Dona Liquinha Silveira, em Passos (MG), a 106 km de Franca, na madrugada deste domingo, 12. Após a batida, o condutor abandonou o carro no local e fugiu, deixando o poste completamente destruído e escorado sobre o automóvel e a fiação, o que provocou a interrupção de energia em várias residências da região.

O impacto foi tão forte que o poste ficou tombado, sustentado apenas pelos fios e pelo próprio veículo. O carro também ficou com a frente completamente destruída. A situação gerou risco e transtornos para moradores próximos, que ficaram sem energia elétrica logo após o acidente.

A concessionária responsável, a Cemig, foi acionada e realizou os trabalhos de substituição do poste ainda no domingo, restabelecendo gradualmente o fornecimento de energia na área afetada.