A Prefeitura de Franca notificou dezenas de proprietários de terrenos urbanos para que realizem a limpeza de seus lotes no prazo máximo de 15 dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município, do último sábado, 11, e prevê multa para quem descumprir a determinação.

A ação parte da Vigilância Sanitária e tem como base o Código de Posturas do município. Caso os responsáveis não façam a limpeza dentro do prazo estipulado, além da penalidade financeira, a própria Prefeitura poderá executar o serviço e cobrar posteriormente do proprietário.

Multa por metro quadrado

De acordo com o edital, o valor da limpeza será calculado com base na metragem do terreno. A cobrança prevista é de 0,064 da UFMF (Unidade Fiscal do Município) por metro quadrado, o que pode elevar significativamente o custo final, dependendo do tamanho da área. Um terreno de 200 m² custaria, por exemplo, em torno de R$ 1.116,16.

Terrenos em várias regiões