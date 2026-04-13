14 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Cemitério Santo Agostinho
Cemitério Santo Agostinho

Veja o obituário desta segunda-feira, 13, em Franca:

Nome: Jorge Luis Cortes Ferreira
Idade: Não informado
Local do velório: Velório de Patrocínio Paulista 
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Altiva Alves da Silva
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Marcelo Augusto Lemos
Idade: 54 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários