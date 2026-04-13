Veja o obituário desta segunda-feira, 13, em Franca:
Nome: Jorge Luis Cortes Ferreira
Idade: Não informado
Local do velório: Velório de Patrocínio Paulista
Funerária: Tedesco
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Altiva Alves da Silva
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente, sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Marcelo Augusto Lemos
Idade: 54 anos
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 5
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 13h
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