Veja o obituário desta segunda-feira, 13, em Franca:

Nome: Jorge Luis Cortes Ferreira

Idade: Não informado

Local do velório: Velório de Patrocínio Paulista

Funerária: Tedesco

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Altiva Alves da Silva

Idade: 86 anos

Local do velório: São Vicente, sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 13h