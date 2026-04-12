O vídeo de um filhote de gatinho utilizando uma calha de chuva como escorregador em Miguelópolis, a cerca de 100 km de Franca, viralizou nas redes sociais e tem divertido a família da maquiadora Camilla Izaia.
Camila contou que publicou o conteúdo na própria rede social na última sexta-feira, 10, e não imaginava que a cena faria tanto sucesso. Neste domingo, 12, o vídeo já tinha mais de 5 milhões de views.
“Eu não imaginava que o vídeo fosse viralizar a esse ponto... Imaginei que o pessoal iria gostar, porque quem não gosta de ver um gatinho fofo se aventurando, né? Mas não achei que fosse ter mais de 5 milhões de visualizações”, afirmou Camilla.
Nas imagens, o filhote aparece caminhando pelo muro da casa e, em seguida, entra na calha, descendo escorregando até atingir o chão. A cena inusitada rapidamente conquistou internautas pela criatividade e fofura do animal.
Segundo Camilla, a primeira pessoa a flagrar o momento foi sua mãe, Soneli Izaias. A família inicialmente teve dificuldade em acreditar no que havia acontecido.
“Minha mãe havia fechado o portão que fica no terreno do fundo, onde os gatinhos estavam com a mãe, e eles apareceram do outro lado sozinhos. De início, achamos que a mãe estava trazendo eles com a boca, até pegarmos no flagra”, contou.
Descoberta curiosa
A maquiadora revelou que os filhotes têm cerca de 40 dias. A família estranhava o fato de eles acompanharem a mãe até um terreno ao lado da casa e retornarem sem ela, mesmo com o portão fechado.
Foi então que Soneli descobriu que os gatinhos haviam encontrado uma maneira própria de voltar para casa: deslizando pela calha.
Além do filhote que aparece no vídeo, outro irmão já foi visto repetindo a façanha, e a família suspeita que um terceiro também tenha seguido o mesmo caminho.
Apesar da repercussão e do tom bem-humorado da cena, a família decidiu adotar medidas para garantir a segurança dos animais.
“Achamos o máximo ver como ele foi inteligente e seguiu os instintos para achar uma saída. Depois, claro, veio a preocupação. Esse portão fica aberto para eles terem acesso ao terreno e à casa, mas vamos tomar as medidas necessárias para que isso não ocorra novamente e vire um hábito”, explicou Camilla.
Segundo ela, o pai já foi orientado a instalar telas nas aberturas da calha para evitar riscos aos filhotes até que eles cresçam.
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