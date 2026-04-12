O vídeo de um filhote de gatinho utilizando uma calha de chuva como escorregador em Miguelópolis, a cerca de 100 km de Franca, viralizou nas redes sociais e tem divertido a família da maquiadora Camilla Izaia.

Camila contou que publicou o conteúdo na própria rede social na última sexta-feira, 10, e não imaginava que a cena faria tanto sucesso. Neste domingo, 12, o vídeo já tinha mais de 5 milhões de views.

“Eu não imaginava que o vídeo fosse viralizar a esse ponto... Imaginei que o pessoal iria gostar, porque quem não gosta de ver um gatinho fofo se aventurando, né? Mas não achei que fosse ter mais de 5 milhões de visualizações”, afirmou Camilla.