O cantor Léo Foguete afirmou que “ir pro camarim de Henrique e Juliano é suicídio” ao comentar, em tom descontraído, os bastidores da dupla durante entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi, em Franca. O dono de "Cópia Proibida" é um dos convidados da dupla para o show deste sábado, 11, em área ao lado do shopping.

A declaração foi feita ao falar sobre a relação com os sertanejos, a quem classificou como ídolos que se tornaram amigos. “São os amigos que minha mãe mandou ter cuidado”, disse, antes de completar a brincadeira sobre o ambiente no camarim após os shows. “Pensa nos caras loucos […] se você entrar no camarim deles depois do show, é suicídio”, afirmou.

Durante a entrevista, o artista também destacou a emoção de participar do evento na cidade. Segundo ele, dividir o palco com Henrique & Juliano representa a realização de um sonho. “Não tem preço a gente realizar sonhos. Nunca me acostumo com essa galera no meio da música, porque eu sou fã”, declarou.

Expectativa para o show