O cantor Léo Foguete afirmou que “ir pro camarim de Henrique e Juliano é suicídio” ao comentar, em tom descontraído, os bastidores da dupla durante entrevista exclusiva ao Portal GCN/Sampi, em Franca. O dono de "Cópia Proibida" é um dos convidados da dupla para o show deste sábado, 11, em área ao lado do shopping.
A declaração foi feita ao falar sobre a relação com os sertanejos, a quem classificou como ídolos que se tornaram amigos. “São os amigos que minha mãe mandou ter cuidado”, disse, antes de completar a brincadeira sobre o ambiente no camarim após os shows. “Pensa nos caras loucos […] se você entrar no camarim deles depois do show, é suicídio”, afirmou.
Durante a entrevista, o artista também destacou a emoção de participar do evento na cidade. Segundo ele, dividir o palco com Henrique & Juliano representa a realização de um sonho. “Não tem preço a gente realizar sonhos. Nunca me acostumo com essa galera no meio da música, porque eu sou fã”, declarou.
Expectativa para o show
Léo Foguete integra a programação do evento “Henrique & Juliano e Convidados”, realizado neste sábado (11), em estrutura anexa ao Franca Shopping. Além da dupla, o line-up conta com Rayane & Rafaela e Oba Oba Samba House.
A apresentação marca a primeira participação do cantor em Franca. Na entrevista, ele afirmou que o público pode esperar “um showzaço” e disse que pretende dar o melhor no palco.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.