Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na tarde deste domingo, 12, na avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, em Franca.
Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista de um carro Escort seguia no sentido Centro quando realizou uma conversão proibida e atingiu o motociclista, que trafegava no sentido oposto.
Com o impacto, o piloto da moto caiu ao solo e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Franca.
A Polícia Militar foi acionada, e a equipe de trânsito registrou a ocorrência.
O motorista do carro recusou o bafômetro e foi detido para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência é registrada.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.