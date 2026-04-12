13 de abril de 2026
GCN - Sampi Franca
TRÂNSITO

Conversão proibida termina em acidente grave na Vargas 

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Acidente aconteceu na tarde deste domingo, 12, na avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova
Acidente aconteceu na tarde deste domingo, 12, na avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova

Um motociclista ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito na tarde deste domingo, 12, na avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, em Franca.

Segundo informações apuradas pela reportagem, o motorista de um carro Escort seguia no sentido Centro quando realizou uma conversão proibida e atingiu o motociclista, que trafegava no sentido oposto.

Com o impacto, o piloto da moto caiu ao solo e sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à Santa Casa de Franca.

A Polícia Militar foi acionada, e a equipe de trânsito registrou a ocorrência.

O motorista do carro recusou o bafômetro e foi detido para a CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde a ocorrência é registrada.

Comentários

Comentários