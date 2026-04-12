O Sesi Franca Basquete venceu o Rio Claro por 92 a 82 na manhã deste domingo, 12, no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, pela fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, a equipe francana assegura a liderança do campeonato e garante vantagem de decidir em casa nos playoffs.
Apesar dos 10 pontos de vantagem, desde o início, a partida mostrou que seria difícil para o líder da competição. No primeiro quarto, o Franca encontrou dificuldades diante da equipe da casa. Ainda assim, as estrelas Lucas Dias e Georginho comandaram o ataque, anotando seis e nove pontos, respectivamente. Pelo lado do Rio Claro, o armador Gemadinha se destacou na criação das jogadas e contribuiu com oito pontos. O período terminou equilibrado: 22 a 21 para os donos da casa.
No segundo quarto, o Sesi Franca demonstrou sua força e assumiu o controle do jogo. Com atuação consistente de Rodrigues e Mineiro, o time francano dominou as ações ofensivas e abriu vantagem, vencendo o período por 30 a 15 e indo para o intervalo à frente no placar.
Após a volta do intervalo, o Rio Claro reagiu e mostrou maior competitividade. Thygesen e Gemadinha conseguiam diminuir a vantagem do time francano, enquanto Georginho seguiu em grande atuação e anotou mais dez pontos. O terceiro quarto terminou com vitória do time da casa por 25 a 21.
No último período, o Rio Claro tentou reduzir a diferença, impulsionado pelas bolas de três pontos de Thygesen. No entanto, o Sesi Franca administrou a vantagem com eficiência. Georginho e David Jackson foram decisivos para manter o controle da partida e garantir a vitória francana. O quarto terminou empatado em 20 a 20, consolidando o triunfo por 92 a 82.
Georginho foi o principal destaque do Franca, com um duplo-duplo de 26 pontos e 10 rebotes, seguido por Lucas Dias, com 14 pontos. Pelo Rio Claro, Thygesen liderou a pontuação com 22 pontos.
O próximo jogo do Franca é fora de casa contra a equipe do Brasília, na capital Federal, na próxima quarta-feira, 15. O Rio Claro joga no dia seguinte em casa, contra o Bauru.
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