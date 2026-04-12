O Sesi Franca Basquete venceu o Rio Claro por 92 a 82 na manhã deste domingo, 12, no Ginásio Felipe Karam, em Rio Claro, pela fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil). Com o resultado, a equipe francana assegura a liderança do campeonato e garante vantagem de decidir em casa nos playoffs.

Apesar dos 10 pontos de vantagem, desde o início, a partida mostrou que seria difícil para o líder da competição. No primeiro quarto, o Franca encontrou dificuldades diante da equipe da casa. Ainda assim, as estrelas Lucas Dias e Georginho comandaram o ataque, anotando seis e nove pontos, respectivamente. Pelo lado do Rio Claro, o armador Gemadinha se destacou na criação das jogadas e contribuiu com oito pontos. O período terminou equilibrado: 22 a 21 para os donos da casa.

No segundo quarto, o Sesi Franca demonstrou sua força e assumiu o controle do jogo. Com atuação consistente de Rodrigues e Mineiro, o time francano dominou as ações ofensivas e abriu vantagem, vencendo o período por 30 a 15 e indo para o intervalo à frente no placar.