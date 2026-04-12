Uma mulher precisou ser intubada após sofrer um grave acidente de motocicleta no fim da madrugada deste domingo, 12, no Distrito Industrial, em Franca.

De acordo com as primeiras informações, a jovem seguia pela avenida Wilson Sábio de Melo, no sentido Distrito–Centro, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos gravíssimos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o socorro. A motociclista foi encaminhada em estado crítico para a Santa Casa de Franca, onde foi necessário realizar o procedimento de intubação.