13 de abril de 2026
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ACIDENTE

Motociclista é intubada após bater em poste em Franca

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Arquivo/GCN
Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o socorro
Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o socorro

Uma mulher precisou ser intubada após sofrer um grave acidente de motocicleta no fim da madrugada deste domingo, 12, no Distrito Industrial, em Franca.

De acordo com as primeiras informações, a jovem seguia pela avenida Wilson Sábio de Melo, no sentido Distrito–Centro, quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, perdeu o controle da direção e bateu contra um poste.

Com o impacto, a vítima sofreu ferimentos gravíssimos. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e realizou o socorro. A motociclista foi encaminhada em estado crítico para a Santa Casa de Franca, onde foi necessário realizar o procedimento de intubação.

Até o fim da manhã deste domingo, a motociclista permanecia sem identificação, pois não portava documentos no momento do acidente. Um boletim de ocorrência foi registrado e as causas da ocorrência deverão ser investigadas.

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