A dupla sertaneja Henrique & Juliano trouxe o evento “Henrique e Juliano e Convidados” para Franca e movimentou a noite deste sábado, 11 de abril. Com participações de Oba Oba Samba House, Léo Foguete e Rayane e Rafaela, a festa reuniu fãs e lotou o espaço.

Realizado ao lado do Franca Shopping, o evento atraiu público da cidade e de toda a região. Ônibus e vans chegaram ao local ao longo da noite, evidenciando a força do sertanejo e o alcance da dupla.

Entre os fãs, a técnica de enfermagem Cristiana Nunes, de 47 anos, moradora de Batatais, assistiu ao show da dupla pela primeira vez e realizou um sonho.