13 de abril de 2026
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SHOW SERTANEJO

Henrique e Juliano ‘quebram’ jejum e agitam Franca com convidados

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Hevertom Talles/GCN
Dupla Henrique & Juliano, na noite deste sábado, 11
Dupla Henrique & Juliano, na noite deste sábado, 11

A dupla sertaneja Henrique & Juliano trouxe o evento “Henrique e Juliano e Convidados” para Franca e movimentou a noite deste sábado, 11 de abril. Com participações de Oba Oba Samba House, Léo Foguete e Rayane e Rafaela, a festa reuniu fãs e lotou o espaço.

Realizado ao lado do Franca Shopping, o evento atraiu público da cidade e de toda a região. Ônibus e vans chegaram ao local ao longo da noite, evidenciando a força do sertanejo e o alcance da dupla.

Entre os fãs, a técnica de enfermagem Cristiana Nunes, de 47 anos, moradora de Batatais, assistiu ao show da dupla pela primeira vez e realizou um sonho.

“Eu adoro a dupla. Morei muitos anos em São Paulo e não tive a oportunidade de ir a um show deles. Hoje estou aqui, estou muito feliz. É minha primeira vez”, contou.

A expectativa também era alta entre os mais jovens. A estudante Letícia Gabriela, de 20 anos, destacou a ansiedade para o show principal.

“Expectativa alta. Fazia tempo que eles não vinham. Sempre que tem show deles em Franca, eu venho”, disse.

Shows animam o público

A abertura da noite ficou por conta do grupo Oba Oba Samba House, que levou ao palco um repertório animado de samba e pagode.

Na sequência, Léo Foguete, de Petrolina (PE), fez sua estreia em Franca. Aos 24 anos, o artista ganhou projeção nacional em 2024 com o hit “Última Noite” e conversou com a reportagem do Portal GCN/Rede Sampi

Encerrando a participação dos convidados, Rayane e Rafaela subiram ao palco e apresentaram músicas autorais e sucessos do sertanejo atual.

Show principal

O show de Henrique e Juliano começou pouco depois da meia-noite e levou o público ao delírio quando a dupla subiu ao palco. A abertura foi com “Seja Ex”, hit do álbum Manifesto Musical, lançado há cerca de um ano e com mais de 199 milhões de visualizações nas plataformas digitais.

Após uma sequência de músicas, Henrique falou com o público:

“Boa noite, Franca! Cês tão bem? Hoje vai ser uma noite memorável”.

No repertório, não faltaram sucessos como “Última Saudade”, “Aquela Pessoa”, “Liberdade Provisória”, “Briga Feia”, “Amigo da Minha Saudade” e “Saudade de Quem Eu Sou”.

A dupla retornou à cidade, após a última apresentação em 2023, e segue como uma das principais referências do sertanejo atual.

Estrutura inédita

O evento contou com uma estrutura considerada inédita em Franca, com diferentes setores e espaços pensados para atender o público.

Um dos destaques foi o Camarote Black Winter, com serviço open food e open bar. O espaço, localizado em frente ao palco, ofereceu visão privilegiada, variedade de comidas em estações montadas, além de um “paredão de chope” e áreas com assentos para maior conforto.

Segundo o organizador Marcelo Rossato, a proposta deve continuar em próximos eventos. “Franca merece isso. O público busca uma experiência diferenciada, com qualidade no atendimento, boa comida, bebida e uma visão privilegiada do show”, afirmou.

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