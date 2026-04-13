A Secretaria de Educação inicia, no próximo dia 16 de abril, um projeto de educação alimentar nas escolas da rede municipal de Franca, com foco na participação ativa das famílias dos estudantes. A iniciativa prevê encontros presenciais nas unidades escolares, realizados durante as Reuniões de Estudos Pedagógicos (REP), das 17h25 às 18h55, com o objetivo de aproximar comunidade escolar e promover hábitos saudáveis dentro e fora da escola.

Com o tema “Hábitos saudáveis dentro e fora da escola”, as atividades serão conduzidas pela equipe técnica do Setor de Nutrição da Prefeitura. A proposta vai além da abordagem teórica, incluindo momentos de diálogo, orientações práticas e espaço para esclarecimento de dúvidas, o que deve incentivar a adoção de mudanças no dia a dia das famílias.

A iniciativa busca fortalecer a parceria entre escola e responsáveis, abordando temas como alimentação equilibrada, segurança alimentar e nutricional, além de ampliar o entendimento sobre o papel do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no desenvolvimento integral dos estudantes.