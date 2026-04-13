A Secretaria de Educação inicia, no próximo dia 16 de abril, um projeto de educação alimentar nas escolas da rede municipal de Franca, com foco na participação ativa das famílias dos estudantes. A iniciativa prevê encontros presenciais nas unidades escolares, realizados durante as Reuniões de Estudos Pedagógicos (REP), das 17h25 às 18h55, com o objetivo de aproximar comunidade escolar e promover hábitos saudáveis dentro e fora da escola.
Com o tema “Hábitos saudáveis dentro e fora da escola”, as atividades serão conduzidas pela equipe técnica do Setor de Nutrição da Prefeitura. A proposta vai além da abordagem teórica, incluindo momentos de diálogo, orientações práticas e espaço para esclarecimento de dúvidas, o que deve incentivar a adoção de mudanças no dia a dia das famílias.
A iniciativa busca fortalecer a parceria entre escola e responsáveis, abordando temas como alimentação equilibrada, segurança alimentar e nutricional, além de ampliar o entendimento sobre o papel do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) no desenvolvimento integral dos estudantes.
Os encontros acontecerão de forma escalonada em diversas unidades da rede municipal, seguindo cronograma definido pela Secretaria de Educação.
Entre as primeiras escolas a receber o projeto estão as EMEB Prof. Aldo Prata e Prof.ª Ana Rosa de Lima Barbosa, no dia 16 de abril. Na sequência, outras unidades serão contempladas ao longo dos meses, com atividades previstas até dezembro.
O cronograma inclui escolas de ensino fundamental e infantil, garantindo que famílias de diferentes regiões da cidade tenham acesso às orientações. As reuniões ocorrerão sempre no mesmo horário, facilitando a participação dos responsáveis.
Confira o cronograma completo:
- EMEB Prof. Aldo Prata - 16 de abril
- EMEB Prof.ª Ana Rosa de Lima Barbosa - 16 de abril
- EMEB Prof.ª Sueli Contini Marques - 23 de abril
- EMEI Prof.ª Izaura Cunha Nunes - 23 de abril
- EMEB Prof.ª Valéria Teresa Spessoto F Penna - 30 de abril
- EMEB Prof.ª Maria Ângela David Henrique dos Santos - 30 de abril
- EMEB Prof.ª Maria Brizabela Bruxellas Zinader - 7 de maio
- EMEB Prof. Mitermair Alves Barbosa - 7 de maio
- EMEB Dr. Valeriano Gomes do Nascimento CAIC - 14 de maio
- EMEB Prof.ª Olívia Corrêa Costa - 14 de maio
- EMEB Prof. Florestan Fernandes e EMEB Rev. Prof. Nicanor Xavier da Cunha - 21 de maio
- EMEI Prof. Sabino Loureiro e EMEB Prof.ª Odette do Nascimento - 28 de maio
- EMEI Prof. Walter Costa - 11 de junho
- EMEB Prof. Dr. Rubens Zumstein - 18 de junho
- EMEB Prof.ª Marilourdes Figueiredo Iara e EMEB Prof. Milton Alves Gama - 25 de junho
- EMEB Frei Lauro de Carvalho Borges - 6 de agosto
- EMEB Prof. César Augusto de Oliveira - 13 de agosto
- EMEB Prof.ª Luzinete Cortez Balieiro - 13 de agosto
- EMEB Anor Ravagnani - 20 de agosto
- EMEB Prof.ª Rita de Cássia Calixto Xavier - 27 de agosto
- EMEB Prof. e Escritor Nelson dos Santos Damasceno - 3 de setembro
- EMEB Prof.ª Sônia Menezes Pizzo - 3 de setembro
- EMEB Prof.ª Nair Martins Rocha - 10 de setembro
- EMEB Prof. Augusto Marques - 10 de setembro
- EMEB Prof. Domênico Pugliesi - 17 de setembro
- EMEB Prof.ª Etelgina de Fátima Viveiros e EMEB Prof.ª Guiomar Ferreira Silva - 17 de setembro
- EMEB Prof.ª Dorotea Paulino Ferro - 24 de setembro
- EMEB Prof.ª Nadeide de Lourde Oliveira Scarabucci - 24 de setembro
- EMEB Prof.ª Maria Antônia Stevanato Reis - 1º de outubro
- EMEB Prof. Hélio Paulino Pinto - 1º de outubro
- EMEB Frei Germano de Annecy e EMEI Prof.ª Elenita Mazzota de Oliveira - 8 de outubro
- EMEB Prof. José Mário Faleiros - 22 de outubro
- EMEB Prof. Fausto Alexandre Souza Teodoro - 22 de outubro
- EMEB Prof. Paulo Freire e EMEI PROFª Aparecida Maria Barbosa de Souza - 29 de outubro
- EMEB Prof.ª Vanda Thereza de Senne Badaró - 5 de novembro
- EMEB Prof.ª Christianne Dezuani Dias de Oliveira - 5 de novembro
- EMEB Prof. Antônio Manoel de Paula - 12 de novembro
- EMEI Prof.ª Maria de Lourdes Lima Pelizaro e EMEI Prof. Antônio Reginaldo Bove - 19 de novembro
- EMEB Prof.ª Emília de Paula Tarantelli e EMEI Prof.ª Maria Pia Silva Castro - 26 de novembro
- EMEB Prof. Wilson Scarabucci Teixeira e EMEI Prof.ª Izanild Paludetto Silva - 3 de dezembro
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