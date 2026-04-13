O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) abre, nesta segunda-feira, 13, inscrições para 50 vagas em cursos gratuitos em Franca. As oportunidades são para as formações de “Tranças” e “Redes Sociais – Faça Fácil”, voltadas a maiores de 18 anos, com cadastro online pelo site da Prefeitura.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo portal oficial (clique aqui). A iniciativa busca ampliar a qualificação profissional e incentivar a geração de renda no município.

O curso “Redes Sociais – Faça Fácil” concentra o maior número de vagas, com 40 oportunidades. A formação é realizada em parceria com o Sebrae e acontece entre os dias 29 de abril e 7 de maio, sempre às quartas e quintas-feiras, das 19h às 21h. As aulas serão na Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada na rua Antônio Bernardes Pinto, 3570, na Vila Chico Júlio.