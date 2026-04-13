A Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca mantém atendimento especializado a 116 pessoas com TEA (Transtorno do Espectro Autista), entre crianças e adultos, com foco no desenvolvimento de habilidades sociais, autonomia e aprendizagem, por meio de turmas reduzidas e acompanhamento multiprofissional.
O serviço é concentrado no Núcleo do Autismo da instituição, que atua como escola de educação especializada, oferecendo atendimento na Educação Infantil e no Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano. As salas contam com entre quatro e seis alunos, o que permite acompanhamento individualizado conforme as necessidades de cada estudante.
O trabalho é desenvolvido de forma integrada com a área da saúde, com participação de profissionais como psicóloga, fonoaudióloga e terapeuta ocupacional. A proposta é atuar não apenas no ensino, mas também no desenvolvimento comportamental e emocional dos atendidos.
“Por meio de práticas pedagógicas especializadas e acompanhamento multiprofissional, os alunos desenvolvem habilidades de interação social, autonomia e aprendizagem acadêmica”, disse a coordenadora pedagógica do Núcleo do Autismo, Ana Gabriele Derencio.
“O suporte da equipe contribui para a redução de comportamentos desafiadores e para o fortalecimento das potencialidades de cada aluno, promovendo bem-estar, participação social e qualidade de vida para os estudantes e suas famílias”, afirmou.
Os encaminhamentos para o Núcleo do Autismo ocorrem ao longo de todo o ano e dependem da disponibilidade de vagas. De acordo com a instituição, a limitação no número de alunos por turma pode gerar espera por atendimento.
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