Franca foi selecionada pelo Governo de São Paulo para integrar a 18ª edição do programa Viagem Literária, iniciativa que leva eventos culturais e incentiva a leitura em diversas regiões do estado. O município está entre as 67 cidades contempladas e receberá apoio para a realização de uma feira literária, reforçando seu papel como polo cultural regional.

O programa promove encontros com escritores, contação de histórias em bibliotecas públicas e incentiva a realização de feiras, festas e festivais literários. As atividades são distribuídas ao longo do ano e buscam ampliar o acesso à leitura e estimular a formação de novos leitores e autores.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo. O objetivo é fortalecer as bibliotecas públicas como espaços de difusão cultural e de formação de público leitor.